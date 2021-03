La Policía Nacional suprime el servicio de motos en el centro de Jerez

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que "la falta de cascos reglamentarios ha provocado la desaparición momentánea del servicio de motos en la ciudad de Jerez por lo que instamos a la Dirección General de Policía a que, a la mayor brevedad posible, dote de forma urgente de los cascos reglamentarios a los funcionarios adscritos a dicho servicio".

Según se apunta desde el SUP "esta problemática por la falta de dotación de medios no es nueva y se está prolongando en el tiempo y creemos que no es un problema de difícil de solución y que puede tener consecuencias graves para la integridad física de los agentes".

Estos hechos, alertan desde la central sindical, "han sido denunciados en varias de las Juntas Sindicales trimestrales ante el señor comisario principal, jefe provincial de Cádiz, y aunque el señor Antonio Ramírez prometía que lo iba a solucionar en breve, la verdad es que el problema se ha ido incrementando hasta llegar a la situación descrita".

Los propios funcionarios adscritos al servicio de motos han presentado "varios escritos petitorios ante el comisario, jefe local, para que se solventara esta circunstancias y a fecha de hoy todos están sin respuesta" por parte del comisario de Jerez, señor Carrasco. "Lamentable", apuntan en una nota de prensa.

Desde el SUP apuntan su gran sorpresa cuando "en lugar de solucionar el problema por la falta cascos reglamentarios para los funcionarios de dicho servicio, el señor comisario comunica que se desmantela la unidad de motos de Jerez de la Frontera. Una unidad tan reconocida y esencial para garantizar la seguridad en la zona centro de la ciudad, (una unidad) querida y muy solicitada por todos los comerciantes de la zona. No llegamos ha entender esta total apatía por parte de este jefe, que en lugar de solucionar un problema tan intrascendente de arreglar que es dotar de uniforme y casco a los policías, opte por dejarlos huérfanos erradicando el servicio de motos en el centro de la ciudad".

Según se apunta desde el SUP, "ya llevamos más de un año denunciando que los funcionarios de la unidad Motorizada de Jerez no disponían de los servicios de protección adecuados para garantizar la seguridad de los mismos, trabajando con cascos no aptos y caducados en el tiempo, uniforme sin las protecciones idóneas para evitar lesiones, calzados no apropiados y se ha tenido tiempo para solucionar estos problemas”.

Cabe destacar que desde el SUP "se promoverán medidas de presión por el abandono y falta de medios materiales de esta plantilla policial. Las mismas serán comunicadas a los medios de comunicación en breve".