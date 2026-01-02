Suspendido de nuevo el pasacalles de la agrupación Virgen de los Reyes de este sábado

Finalmente, la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, de Sevilla, no realizará el pasacalles que tenía previsto en estas Navidades en Jerez. El Ayuntamiento ha anunciado la suspensión de la cita prevista este sábado debido al riesgo de lluvia pronosticado para esta jornada.

Inicialmente, este pasacalles estaba previsto para el pasado sábado 27 de diciembre, pero tuvo que aplazarse por las malas condiciones climatológicas de la jornada. De este modo, se decidió que el pasacalles se realizara en la jornada de este sábado a partir de las nueve de la noche. Sin embargo, los partes meteorológicos, que prevén lluvia a la hora del inicio de la actuación musical, ha aconsejado que no se realice finalmente.

Por el momento, se mantiene el pasacalles de la Agrupación Musical de la Clemencia previsto para la tarde de este sábado.

También se ha decretado la suspensión del Rastrillo de los domingos por el riesgo de lluvias.