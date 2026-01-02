Aplazada al día 6 la cabalgata de Reyes Magos de Redención y Bondad por Icovesa y Los Naranjos

Las hermandades de Bondad y Misericordia y Redención han anunciado que se aplaza la cabalgata de Reyes Magos que celebran de manera conjunta en el periodo navideño y que lleva por nombre 'La ilusión de un barrio'. Así, si inicialmente esta estaba prevista para el domingo, finalmente lo hará en la tarde del martes debido al riesgo de lluvias durante todo el fin de semana.

De este modo, el recorrido de Sus Majestades los Reyes, que estarán encarnados en este año por Ana María Gutiérrez Rodríguez, Antonio Parra Gil y Bernardo Pacheco Martín, se realizará en la tarde del martes. Así, a partir de las cuatro y media de la tarde, se celebrará el acto de coronación de Sus Majestades en la Parroquia de San Juan de Dios.

Mientras, el cortejo partirá a las cinco de la tarde para hacer un recorrido por las calles de las barriadas de Icovesa, Juan XXIII y Los Naranjos. El itinerario previsto es: Toneleros, Alván, Cartagenera, avenida del Mosto, Guitarra, Santuario San Juan Grande, Glorieta Félix Rodríguez de la Fuente, avenida de San Juan Bosco, José María Uceda Aguilar, avenida del Mosto, Oloroso, avenida de San Juan Bosco, avenida de la Soleá, Moscatel, Plaza José González Pepillo, avenida de La Serrana, avenida de los Liños, avenida del Mosto, Bulería, avenida de San Juan Bosco y Santuario María Auxiliadora.

En el templo salesiano se hará la adoración al Niño Jesús y se harán entrega de las tradicionales ofrendas como son el oro, el incienso y la mirra.

Para finalizar, a las ocho y media de la tarde se harán entrega de los 'Reyes íntimos' en la Parroquia de San Juan de Dios.