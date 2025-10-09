El Teatro de la Torre Eiffel se rinde a la magia de Mercedes Ruiz y Santiago Lara

El Teatro de la Torre Eiffel ha sido el último espacio en el que Mercedes Ruiz y Santiago Lara han exhibido su magia. La bailaora y el guitarrista han expuesto en el emblemático espacio escénico de París su espectáculo 'Dual', un montaje minimalista en los que dan rienda suelta a su capacidad artística y creativa.

Durante dos días, 3 y 4 de octubre, Mercedes Ruiz y Santiago Lara han vuelto a poner de manifiesto la grandeza del flamenco más clásico ante un público parisino que les despidió entre vítores y en pie ambas funciones.

Hay que recordar que 'Dual' es un espectáculo marcado por la libertad de ambos encima del escenario y en el que el baile y la guitarra entrecruzan sus caminos a lo largo de la hora y cuarto que dura el mismo. Números individuales y números conjuntos conforman el universo de este montaje, que ha recorrido ya gran parte del mundo, siempre con éxito. En concreto, la pareja lo ha llevado ya por Reino Unido, Estados Unidos, China, Hong Kong y Méjico, además de una extensa gira por todo el territorio español que les condujo a ciudades como Santander, León, Burgos, Zaragoza y Valladolid.

Tanto Mercedes Ruiz como Santiago Lara han agradecido "la buena acogida" que el espectáculo ha tenido en la capital parisina, "porque el público ha disfrutado mucho y eso nos llena".

'Dual', una propuesta privada al cien por cien y en la que se pone de manifiesto el compromiso emprendedor y divulgador de ambos artistas, volverá a escena el próximo 20 de noviembre en el Teatro Central de Sevilla dentro del ciclo Andalucía Flamenco 2025 que promueve la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Sobre Mercedes Ruiz y Santiago Lara

Mercedes Ruiz (1980, Bailaora, coreógrafa) y Santiago Lara (1984, compositor y guitarrista) son artistas consagrados en el panorama flamenco actual. Poseedores de los premios más importantes: Premio Nacional de Art Flamenco de Córdoba, Giraldillo de la Bienal de Sevilla, Premios de la Crítica y del Público en el Festival de Jerez y muchos más… Han creado 12 espectáculos juntos a lo largo de 20 años de carrera, lo que les ha llevado a pisar algunos de los teatros más importantes del mundo: Théâtre de la Ville (París), Auditorio Parco della Música (Roma), Teatro La Fenice (Venecia), International House of Music (Moscú), Sadler’s Wells (Londres), Teatro Gran Vía (Madrid)…

Mercedes es una de más prominentes referencias en danza contemporánea. Ha coreografiado para el Ballet Nacional de España, concretamente para la pieza Zaguán, y posteriormente trabajó en composiciones como Tauromagia, del guitarrista Manolo Sanlúcar, que fue uno de sus grandes éxitos recientes.

Santiago es un reconocido guitarrista español, galardonado con el Giraldillo de Guitarra en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla 2018 y el Premio de Guitarra en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2000. Ha publicado cinco álbumes en solitario, entre ellos Flamenco Tribute to Pat Metheny (2017) y Tu Canción en mi Guitarra (2021). Colabora frecuentemente con Mercedes Ruiz, componiendo música para sus 11 producciones.