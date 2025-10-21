El Teatro Villamarta de Jerez se prepara para vivir ‘La última folclórica’ de Laura Gallego

Laura Gallego cerrará la programación del mes de octubre y abrirá la de noviembre con dos funciones en el Teatro Villamarta de Jerez de 'La última folclórica', el musical que revoluciona la copla. La artista jerezana regresa a casa tras conquistar al público del Coliseum de Barcelona y del Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde incluso colgó el cartel de “no hay entradas”, con una propuesta que desafía los límites del género, mezclando tradición y vanguardia, emoción y provocación.

Producida por Green Cow Musicy con el patrocinio de la Fundación Cajasol y la Diputación Provincial de Cádiz, las funciones del 31 de octubre y 1 de noviembre (20.00 horas) forman parte de una gira que recorrerá los principales escenarios del país hasta mayo de 2026.

Con dirección artística de Pedro Centeno y musical de José Antonio Márquez, el espectáculo propone un recorrido emocional por la historia de la copla, desde sus raíces hasta su reinvención con géneros como el jazz, el tango, el funk o el techno.

Así, Laura Gallego rinde homenaje al legado de las grandes figuras como Rocío Jurado, Marifé de Triana o Concha Piquer, pero también abre un camino para las nuevas generaciones, alentando a que alguien tome el relevo y mantenga viva la llama del género.

'La última folclórica' es, ante todo, una reivindicación: de un arte, de una manera de sentir y de una identidad artística sin ataduras. Laura Gallego irrumpe en escena luciendo gafas de sol y bata de cola, y culmina como DJ con una sesión de techno-copla. En este espectáculo conviven el caracolillo de Estrellita Castro con la electrónica de club, las peinetas clásicas con la mirada libre y contemporánea de una artista que se define como “folclórica pletórica”. Es, en sus palabras, “la versión más actualizada de mí misma”: un espectáculo que celebra la copla sin corsés, combinando emoción y fiesta, con clásicos como 'La bien pagá' a ritmo de jazz o 'Tatuaje' en clave de tango. Un grito artístico que desafía moldes y defiende una copla viva, auténtica y abierta al presente.

Sobre Laura Gallego

Nacida en Jerez de la Frontera y criada en Algar, Laura Gallego se convirtió en una figura imprescindible de la música española tras ganar en 2008, con tan sólo 16 años, la segunda edición del programa de Canal Sur TV Se llama Copla. Desde entonces, su carrera ha sido un continuo homenaje a la copla, pero también una búsqueda constante de nuevas formas de interpretarla. Ha publicado tres discos: Castillos de Sal, Vintage y Sin Fronteras, y ha recorrido los principales teatros y escenarios de Andalucía y del resto de España, consolidándose como una de las voces más potentes y personales del género.

Por su parte, Green Cow Music es una promotora hispalense especializada en la producción de festivales, ciclos y espectáculos musicales de gran envergadura, como ICÓNICA Santalucía Sevilla Fest, el festival experiencial andaluz, que tiene lugar en la Plaza de España de Sevilla.

Próximas fechas y plazas de la gira

• 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025 –Jerez de la Frontera- Teatro Villamarta

• 21 noviembre 2025 – La Línea de la Concepción – Palacio de Congresos

• 27 de noviembre de 2025– Bilbao – Teatro Campos Elíseos

• 10 enero 2026 – Las Palmas de Gran Canaria – Auditorio Alfredo Krauss

• 16 de enero de 2026 – Badajoz – Palacio de Congresos

• 17 de enero de 2026 – Mérida – Palacio de Congresos

• 18 de enero de 2026 – Sevilla – Cartuja Center CITE

• 24 de enero de 2026 – Córdoba – Gran Teatro

• 27 de febrero de 2026 – Granada – Teatro Municipal Isabel la Católica

• 25 de marzo de 2026 – Cádiz – Gran Teatro Falla

• 11 de abril de 2026 – Málaga – Teatro Cervantes

• 18 de abril de 2026 – Almería – Auditorio Municipal Maestro Padilla

• 8 de mayo de 2026 – Jaén– Teatro Infanta Leonor