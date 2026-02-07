Temporal en Jerez: Leonardo se va pero ahora llega Marta

El Guadalete, El Portal y La Corta, ayer desde el avión de Jerez a Madrid de las tres de la tarde.

Se va la borrasca Leonardo -por fin- pero Jerez y su Campiña afrontan este sábado un nuevo episodio de temporal atlántico con la llegada de la borrasca Marta, que reforzará la inestabilidad por lluvias persistentes, viento muy fuerte y posibilidad de tormentas en un contexto especialmente delicado tras las precipitaciones extraordinarias de los últimos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa de nuevo a Jerez y la provincia entre las zonas con mayor riesgo de Andalucía.

En efecto, la Aemet ha activado para este sábado aviso amarillo por lluvias, viento y tormenta, de forma que la de será una jornada complicada. La entrada de la borrasca Marta, según el último aviso especial de Aemet, provocará una nueva intensificación de las lluvias y del viento, con precipitaciones persistentes y la posibilidad de algunas tormentas ocasionales.

El aviso amarillo comenzará por vientos a las ocho de la mañana y se mantendrá hasta las 21:00 horas, con rachas máximas de hasta 70 km/h y vientos de componente oeste.

Luego, a las 15:00 horas se activa el aviso amarillo por lluvias, que se extenderá hasta la medianoche con posibilidad de precipitaciones acumuladas en una hora de 15 mm y posibilidad de precipitaciones acumuladas en 12 horas de 40 mm.

Además, desde las cuatro de la tarde y hasta la medianoche se une el aviso amarillo por tormenta, con posibilidad de tornados.

En cuanto a las lluvias, la Aemet advierte de precipitaciones desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, luego un paréntesis de un par de horas y de nuevo lluvias de ocho a diez de la noche y un chaparrón más intenso a partir de las once de la noche.