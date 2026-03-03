Jerez recorta 264 parados en febrero y recupera el pulso tras el bache de enero

El mercado laboral jerezano empieza a recuperar el pulso tras el bache de enero, por otra parte habitual después de los buenos resultados de la campaña de Navidad. Febrero cierra con 264 parados menos que el mes anterior, lo que supone un descenso del 1,25%, y consolida además una bajada interanual de 1.804 personas, un 7,95% menos que hace un año, según los datos publicados este martes por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A pesar de la mejora, la cifra total de desempleados continúa ligeramente por encima de la registrada al cierre de diciembre de 2025, cuando se contabilizaron 20.813 parados, el mejor dato desde 2008, es decir, de los últimos 18 años.

Bajada generalizada por sectores

La mejora del último mes se extiende, en mayor o menor medida, a todos los sectores productivos. En el caso de la agricultura, el recorte es de apenas un parado, situándose su particular registro en los 648 desempleados. La industria, por su parte, reduce 41 personas de sus listas y acumula 907 en su total. La bajada en la construcción es de una veintena de desempleados, con lo que su número de demandantes se reduce a 1.650. El sector servicios, el más numeroso y el más vinculado a la campaña navideña, protagoniza el mayor descenso del último mes con 206 desempleados menos, hasta los 14.905.

Solo el colectivo de personas sin empleo anterior rompe la tendencia a la baja al sumar cuatro parados más en el último mes, con los que alcanza los 2.761 al cierre del mes. Aun así, el dato de quienes buscan su primer empleo también figura entre los niveles más bajos desde que se inició la serie estadística actual en 2005, tras el cambio en el sistema de cómputo.

Agricultura, industria y construcción se mantienen en mínimos históricos dentro de esa serie. En servicios, aunque el registro actual está en torno a medio millar por encima del cierre de año, continúa entre los mejores datos desde el verano de 2011.

En términos interanuales, el descenso también es generalizado entre los sectores: 71 parados menos en agricultura, 144 menos en industria, 151 menos en construcción y 988 menos en servicios. Además, el grupo de demandantes con el carné de paro a los que no les consta un empleo anterior se reduce en 360 personas respecto a febrero del año pasado. La comparación anual mantiene la tendencia la baja más allá de los altibajos mensuales.

Bajada en hombres y mujeres

El paro baja tanto entre los hombres como entre las mujeres. En el último mes, los hombres reducen su cifra en 168 desempleados y se sitúan en 7.250 demandantes. Es su mejor registro desde julio del año pasado y el mejor dato en un mes de febrero desde 2007.

Las mujeres por su parte, recortan 96 desempleadas para situar su registro de demandantes con el carné en 13.621. Aunque en diciembre se registraron 13.371 —250 menos que en la actualidad—, el nivel actual sigue siendo de los más bajos desde octubre de 2008 y el mejor dato en un mes de febrero desde ese mismo año.

En la comparativa interanual, el paro masculino desciende en 647 personas y el femenino, en 1.167, por lo que persiste la brecha de género pese al mayor descenso puntual del paro entre las mujeres en el último año.

Radiografía del desempleo

Más allá de las cifras globales, los datos dibujan un perfil claro del desempleo en la ciudad. Casi el 70% de las personas en paro ha superado estudios secundarios o postsecundarios, mientras que un 25% no ha completado la educación primaria.

Por actividades, restauración, servicios personales, protección y ventas concentra más de 7.100 demandas de empleo, el 34% del total, de las que 5.800 corresponden a mujeres. Las ocupaciones elementales representan el 28,8%, con cerca de 6.000 solicitudes. Entre ambas categorías suman el 63% de todas las demandas registradas, lo que evidencia el peso del sector servicios y de empleos de menor cualificación en la estructura del mercado laboral jerezano.

El paro de larga duración continúa siendo uno de los principales lastres. Un total de 9.928 personas —casi la mitad de los desempleados— llevan más de 12 meses buscando trabajo. Dentro de este grupo, las mujeres (6.834) duplican a los hombres (3.094). Tras ellos, los colectivos más numerosos son los que llevan menos de tres meses en paro (5.409 personas, el 25,92%) y los que acumulan entre tres y seis meses en esta situación (2.636, el 12,63%).

Por edades, los mayores de 45 años presentan mayores dificultades de inserción laboral, con 12.446 desempleados, casi el 60% del total. La brecha de género también es aquí evidente: 8.396 mujeres frente a 4.050 hombres. La única franja donde existe equilibrio entre ambos sexos es la de los jóvenes, con un total de 1.663 parados, repartidos prácticamente por igual entre hombres (827) y mujeres (836).