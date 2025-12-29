Un test de leche materna para anticipar el cáncer de mama: así puedes colaborar desde Jerez (o desde cualquier punto del país)

Jerez fue una de las nueve ciudades andaluzas que participaron hace ahora casi un año en la primera fase del 'Proyecto Hera'. En total, se recogieron más de 3.000 donaciones de leche materna procedentes de toda Andalucía como parte de la iniciativa impulsada por el Grupo GC06 Nuevas terapias en cáncer (IMIBIC). Un proyecto liderado por Juan de la Haba y Silvia Guil, en colaboración con una red multidisciplinar de profesionales de los diferentes servicios del Hospital Reina Sofía y el Hospital San Juan de Dios y la Red de Centros de Salud del Distrito Sanitario de Córdoba y Guadalquivir.

Tal como explicaron los responsables, este proyecto de investigación está destinado al estudio de marcadores moleculares en leche materna que permitan el diagnóstico precoz y el desarrollo de tratamientos personalizados para el cáncer de mama posparto.

Tras el prometedor inicio, los investigadores han lanzado este mes de diciembre su segunda fase a nivel nacional con un objetivo claro: movilizar la participación de 15.000 madres lactantes de toda España para avanzar en el desarrollo de un test capaz de anticipar el riesgo de cáncer de mama posparto a partir de unas gotas de leche materna. Este nuevo impulso al proyecto está siendo posible gracias al Ayuntamiento de Córdoba, la Fundación Kutxabank y la iniciativa social #Strong&BraveWomen, una colaboración público-social que refuerza la apuesta por la investigación biomédica con impacto directo en la salud de las mujeres.

Kits del 'Proyecto Hera' listos para enviar.

Tal como han explicado en una nota de prensa, para poder validar los biomarcadores, tras la recogida de las muestras en la primera fase, y avanzar hacia el desarrollo de un test fiable, el Proyecto Hera pone ahora en marcha una segunda fase de recogida de muestras a nivel nacional en la que el grupo GEICAM, líder en investigación en cáncer de mama, prestará tanto su aval científico como la colaboración de su amplia red de más de 200 centros. “En esta etapa nos proponemos recoger muestras de leche materna de 15.000 madres lactantes de todo el país, utilizando el mismo soporte en papel sobre el que se prevé desarrollar el futuro test predictivo” indica el doctor Juan de la Haba.

Participación en el proyecto

De este modo, cualquier madre lactante tanto de Jerez como del resto del país que no participase en la primera fase puede hacerlo ahora. “Participar es un proceso sencillo, gratuito y no invasivo. Las madres interesadas pueden solicitar su kit de donación a través de la web del proyecto (proyectohera.es), recibirlo en su domicilio o en un punto de recogida, realizar la donación siguiendo las instrucciones y enviar la muestra por correo sin coste alguno”, expone Javier Cantero, coordinador del proyecto.

Además, aquellas mujeres que no sean madres lactantes también pueden colaborar participando en un estudio epidemiológico que analiza los factores que influyen en la aparición del cáncer de mama posparto (www.cancerdemamaposparto.es) , o apoyando el proyecto a través del Pack Solidario #Strong&BraveWomen (https://enquetepuedoayudar.org/pack-solidario-strongbravewomen-proyecto-hera).

Justificación de la investigación

El cáncer de mama posparto es una enfermedad todavía poco conocida que puede aparecer hasta diez años después del parto y que representa el 60% de los cánceres de mama diagnosticados en mujeres menores de 45 años. Se trata, además, de un tipo de cáncer que suele diagnosticarse en fases más avanzadas, en parte debido a los cambios fisiológicos asociados al embarazo y la lactancia, lo que dificulta su detección precoz.

Desde hace más de una década, el equipo investigador del Proyecto Hera estudia la relación entre embarazo, lactancia y cáncer de mama.Esta línea de investigación cuenta también con la participación de GEICAM, con el aval científico del Instituto de Salud Carlos III y la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, y se apoya en una amplia red multidisciplinar de profesionales sanitarios y centros de investigación. La evidencia científica acumulada hasta el momento demuestra que "los cambios que experimenta la mama durante la maternidad generan un entorno biológico que, en determinadas circunstancias, puede favorecer la aparición de este tipo de cáncer. En este contexto, la leche materna se ha revelado como una fuente de información de enorme valor para identificar biomarcadores asociados al riesgo de la enfermedad".