Testimonios de familias desalojadas por las inundaciones en Jerez: "Me dijeron que me llevarían a un lugar seguro"

Sobre las dos y media de la madrugada de este jueves el perro de María Lourdes Ramírez comenzó a ladrar muy fuerte. Medio dormida comenzó a preguntar ¿quiés es? ¿Quién es? Cuando abrió la puerta se encontró a dos agentes de la Guardia Civil y desde ese momento todo se aceleró. En una media hora ya había dejado su casa junto a su hijo John, de 14 años y con autismo, porque la crecida del río Guadalete ponía en riesgo la zona. María Lourdes fue la primera en llegar a la Casa Encuentro del Santo Ángel de El Portal de Cáritas, uno de los dispositivos habilitados para las familias desalojadas por las inundaciones en la zona rural de Jerez.

La crecida del río Guadalete ha motivado el desalojo preventivo de unas 200 personas en las primeras horas de este 13 de marzo. Los desalojados son de varios núcleos de Jerez: La Ina, El Portal, La Corta, La Greduela y Las Pachecas.

Llegan mantas y otros enseres para los desalojados de la zona rural en la casa de Cáritas en El Portal. / Vanesa Lobo

"Los agentes estaban llamando a todos los vecinos y yo sólo podía decir que yo no tenía a dónde ir, que no tenía nada... Pero fueron muy amables, me dijeron que no me preocupara y que recogiera mis cosas, que ellos me iban a llevar a un lugar seguro. Con las prisas cogí lo que pude, hasta se me ha olvidado bajar los plomos de la luz, y cuando nos íbamos a ir mi perro se escapó... Me dijeron que me fuera con mi hijo al coche y que el perro ya aparecería... Y llegamos aquí", relata María Lourdes.

Cuando entró a la casa de Cáritas "miraba a todos lados, yo no sabía dónde estaba. Todo nuevo. Yo intentaba mostrarme tranquila y segura por mi hijo, porque se puso muy nervioso. Hace un rato que ya se ha relajado, pero yo sigo con eso dentro del susto de las tres de la madrugada. Esto para mí es nuevo, son buenísimas personas, pero yo estaba como cuando adoptas a un animalito y está asustado que no sabe nada". La vecina cree que el río llegará a su casa "porque está subiendo mucho. Mi casa está entre el puente que da a Lomopardo y el pueblo, y los primeros afectados antes de que llegue a Las Pachecas somos nosotros".

Niños jugando en la casa de Cáritas en El Portal. / Vanesa Lobo

María Luisa González y sus dos hijos, de 8 y 5 años, también han sido trasladados al hogar de Cáritas en El Portal, porque al aumentar el nivel del río su casa se quedaría totalmente incomunicada. La familia vive en el campo y a las siete de la mañana le avisaron del riesgo del caudal y debía abandonar su casa. "Es la primera vez que vivo algo así y estoy con las carnes abiertas. Mi vida es el campo, tengo mis animales... Ya con la DANA del año pasado se me inundó la casa metro y medio, así que ahora me llamaron desde Cáritas como del Ayuntamiento para traernos aquí", cuenta.

"Mi hija se puso a llorar. Vino la Policía a casa, teníamos que recoger las cosas rápido, mirando todo y la pobre salió con lo puesto y ha salido muy asustada. Yo vengo también con la ropa del campo, ni me he cambiado. Sólo cogí algo de comida porque no sabía a dónde iba y no quería que mis hijos se quedaran sin almorzar, así que me he traído algo al menos para ellos", declara María Luisa.

Durante la mañana de este jueves el Ayuntamiento ha llevado comida a la Casa Encuentro del Santo Ángel de El Portal de Cáritas para todas las personas desalojadas y las que pueden ir llegando, además de mantas y otros enseres para las familias acogidas.