El tiempo en Jerez: se avecinan lluvias

Tras un puente festivo cargado de sol y temperaturas agradables, la semana que comienza estará protagonizada por la inestabilidad. Aunque este martes, 9 de diciembre, aún lucirá el sol y las temperaturas alcanzarán una máxima de 21 grados, ya este miércoles, día 10, las probabilidades de lluvia serán de un 100% y las máximas bajarán a 17, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La amenaza de precipitaciones se reducirá el jueves 11 hasta un 25%, para de nuevo el viernes 12 dispararse hasta el 95%. Una jornada en la que además las máximas serán de 15 grados y las mínimas de 11. El fin de semana, si las predicciones no cambian, se presenta más tranquilo, con nubes y claros, con un 55% de lluvias el sábado y 35% el domingo.

El viento no será protagonista estos días, excepto este miércoles, con rachas del sudeste de hasta 25 km/h.