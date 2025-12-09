Autorizada una nueva planta fotovoltaica en Jerez, la número 29 en los últimos cinco años

La Junta de Andalucía ha autorizado una nueva planta fotovoltaica en Jerez. Así, ha dado autorización a un proyecto promovido por la firma Aldesa, que ya gestiona varios parques eólicos en la ciudad, para la construcción de un parque solar que tendrá una potencia instalada de 46,2 megavatios y que ocupará unas 134 hectáreas repartidas entre cuatro parcelas registrales situadas entre los cortijos de Roalabota y Frías, así como en el paraje de la antigua Viña El Calvario, al sur del término municipal.

El proyecto, tras obtener el visto bueno ambiental meses atrás, ahora ha recibido la autorización administrativa previa y de construcción. Tras esto, ya podrá solicitar tanto la declaración de utilidad pública, la figura administrativa que le permite ocupar los terrenos que necesite para la ejecución de las infraestructuras necesarias, como la licencia municipal de obras.

La planta fotovoltaica ya contaba desde meses atrás con el beneplácito ambiental del organismo autonómico. En el informe de autorización se indicaban una serie de condicionantes ambientales que deberá tener en cuenta a la hora de su construcción y periodo de operatividad. De este modo, al estar parte del proyecto se contempla dentro del área de importancia para la conservación de las aves y la biodiversidad (IBA) Lagunas de Medina y de Puerto Real, un espacio de relevancia para las aves acuáticas invernantes y no reproductoras y también para la dispersión de águila imperial ibérica, la administración autonómica ha establecido una serie de condicionantes y de medidas, que se unen a las ya planteadas por el promotor en su estudio de impacto ambiental.

Entre las compensatorias establecidas por el organismo medioambiental se exigirá al propietario que cree una reserva ecológica para aves (fundamentalmente destinada a esteparias y águila imperial ibérica) y quirópteros en un emplazamiento que determine, siempre y cuando esté a una distancia mínima de un kilómetro de cualquier parque eólico. El conjunto de medidas ambientales tendrá un valor de unos 600 euros al año por hectárea de planta fotovoltaica instalada.

Con este proyecto de la firma Aldesa, que lo realiza a través de la mercantil Huerto Correa SL, son ya 29 las instalaciones solares autorizadas en los últimos cinco años. De estas, ya hay 17 operativas, seis de ellas a lo largo de este año. La última en engancharse a la red ha sido una infraestructura construida en la finca El Rancho, en las inmediaciones de la pedanía de Cuartillos, uno de los enclaves con mayor concentración de plantas fotovoltaicas del término municipal jerezano.