Las tiendas del jerez de Augustus Barnett

Si recientemente hemos dedicado uno de los artículos de El Rebusco a la conocida cadena de tiendas de vinos inglesas Peter Dominic, ello nos lleva a tratar en esta nueva entrega de la situación de otras cadenas minoristas repartidas por todo el Reino Unido. Lugares de ventas de primer orden a la hora de comercializar nuestros vinos en el país con la mayor demanda de jerez.

Un aspecto del que desconocemos muchos detalles a la hora de entender las relaciones que el consumidor medio británico ha tenido con el jerez en estos últimos cien años.

En esta ocasión nos vamos a centrar en una que además ha estado relacionada, para bien o para mal, con el emporio Rumasa, nos referimos a Augustus Barnett.

El 14 de septiembre del 2000, el periodista, especializado en vinos, Mike Neill, publicó en The Telegraph un artículo exponiendo la dramática situación que vivían estas tiendas de barrio. Lo titulaba Battle of the street cellars.

Con fina ironía describía la lenta, pero constante, desaparición de éste tipo de tiendas cercana a los clientes habituales. Daba una lista: Ashe & Nephew, Goughs, Hunter & Oliver, Ellis of Richmond, Arthur Cooper, Augustus Barnett, Peter Dominic, Davisons.

Predecía malos tiempos para Oddbins, como para Thresher o Bottoms Up, recordando que cuando Thresher se fusionó con Victoria Wine para formar el inquietante grupo First Quench, hubo una sensación de optimismo de que este nuevo gigante podría ofrecer una competencia real a los poderosos supermercados como Saintsbury.

Otras como Berry Bros& Rudd, el más antiguo comercio de vinos y licores de Gran Bretaña, y proveedor oficial vino a la familia real británica desde el reinado de Jorge III, mantienen el tipo con dignidad.Un baile de compraventa que dura hasta hoy día, en un atmósfera de fuerte competencia ante los retos con el que se enfrenta el sector. Para comprender mejor esta historia recomiendo a los interesados el libro Wine for Sale (1985), de Asa Briggs.

Augustus Barnett y Rumasa

La década de los 60 en Gran Bretaña fue una época grandes cambios, lejos quedaba ya la posguerra, y todo era posible para jóvenes emprendedores. Eso fue lo que pensaría el empresario Brian Barnett cuando abrió su primera tienda de vinos y licores en Penge, al sudeste de Londres, en el distrito de Bromley. En una década consiguió posicionarse, logrando abrir 138 nuevos establecimientos.

Por esos años, otro dinámico y controvertido empresario español, José María Ruiz Mateos ponía sus miras en Inglaterra a la hora de ampliar sus negocios en el extranjero, para ello contó con la colaboración de dos personas de su confianza, Edward Buttler y Manuel Fernández García Figueras.

A mediados de los 70, la cadena de Barnett no pasaba por buenos momentos, por lo que Ruiz Mateos la compró el 20 de junio de 1977, siendo el valor de los bienes adquiridos de 1, 8 millones de libras esterlinas, manteniendo a Barnett como presidente ejecutivo. Ese mismo día Rumasa anunciaba que ampliaría el número de locales de la firma a 250.

Y Manuel Fernández declararía: “Nuestro grupo espera obtener un beneficio razonable a largo plazo. La idea con que hemos comprado Augustus Barnett es la de expandir nuestros negocios en este país”.Sin embargo, a finales de 1978 Ruiz Mateos volvería a realizar una de sus habituales operaciones de traspaso de unas empresas a otras, por la que Imported Wines, de su propiedad compraría a Augustus Barnett.

Pero ahí no quedó la cosa, y dos años después, en 1980 Edward Buttler Vinters Limited asume Imported Wines, y con ello el control de Agustus Barnett. Proceso que conocería otra nueva fase antes que se produjera la expropiación de Rumasa por el Gobierno español el 23 de febrero de 1983, como fue que a finales de 1982 Edward Butter Group realizó la venta de Augustus Barnett a Multiinvest UK, perteneciente a Rumasa.

A partir de ese momento los jueces de la Corte Suprema tomarían carta en el asunto, con la participación, de por medio, de otros representantes de Rumasa, como Carlos Quintas.

Proceso legal

Augustus Barnett & Sons Ltd era una subsidiaria de Rumasa S.A. y la principal tienda minorista del Reino Unido para la exportación de los vinos de Jerez cuando los efectos de la expropiación llegan a Inglaterra, que en esa fecha contaba con más de 210 tiendas.

La prensa española se hizo eco de la situación del holding en Inglaterra. El País y el ABC publican las crónicas enviadas por a Agencia EFE, en las que se detallan los pasos de los administradores nombrados por el Gobierno a la hora de dilucidar qué intereses tenía Rumasa en el exterior. Ruiz Mateos hizo todo lo posible pata mantenerlas bajo su control, pero El País, el 25 de marzo de 1983, publicaba esta información:“La situación económica de José María Ruiz-Mateos no le permitiría utilizar otro camino para hacerse con Augustus Barnett, que pagar al Banco de Jerez los seis millones de dólares que reclaman los administradores de Rumasa, así como unos dos millones de libras esterlinas que prestó el National Westminster Bank, de Londres, en concepto de hipotecas sobre tiendas de la cadena.

Ha sido precisamente este crédito del National Westminster Bank el que ha estado a punto de hacer quebrar a Augustus Barnett el pasado lunes, porque los representantes del banco inglés reclamaron su devolución. Augustus Barnett, que vale más que los créditos del Banco de Jerez y del Westminster Bank juntos, estuvo a punto de ser declarada insolvente, pero la intervención de los nuevos representantes de Rumasa logró parar la operación.

Sin embargo, parece que el caso podría solucionarse, al menos en parte, en las próximas horas, aunque los términos de esta operación no serán conocidos en cualquier caso hasta hoy. Una rápida solución supondría un alivio inmediato para los empleados de los dos principales grupos de Multinvest, Augustus Barnett y Sherry House Group, porque la sociedad no dispone de fondos para pagar los salarios ni para hacer frente a los acreedores.

Las negociaciones no llegaron a buen fin, y de nuevo, el 9 de agosto, sale a luz en el diario El País que la empresa británica de cerveza, Bass, compra las 250 tiendas existentes en ese momento. Barnett estaba en manos del liquidador judicial,por quiebra, desde el 11 de julio.

Bass pagaría 6,8 millones de libras esterlinas (10,2 millones de dólares), por las tiendas, un almacén y las existencias de material,que incluía una buena cantidad de jerez.

Con ello Bass aumentaba su presencia en el suroeste del país, incluyendo Londres, 172 de esos locales de Augustus Barnett estaban localizados en esa región. El aspecto negativo era que ciento veinte de los 500 trabajadores perdieron su trabajo. Con ello el jerez también perdía un canal importante de venta.

Otra vuelta de tuerca

Diez años después, el 4 de agosto de 1993, The Independent recogía una noticia redactada por Heathe Connon, en la que se anunciaba la compra de Augustus Barnett, de Bass, por Allied-Lyons, por la cantidad de 40 millones de libras.

Las 550 tiendas a la cadena se unía a las aproximadamente 960 puntos de venta de vinos Victoria Wine, adquiridas por Allied anteriormente. Eso aumentaba su participación en el mercado de bebidas para llevar a casa, alrededor del 9 por ciento, similar a Tesco y J Sainsbury, los grupos de supermercados. Y los colocaba justo detrás de la cadena Thresher de Whitbread, que aumentó su participación a alrededor del 10 por ciento con la compra de Peter Dominic de Grand Metropolitan en 1991.

La nueva propietaria cambió inmediatamente el distintivo de sus portadas por el de Victoria Wine: Y con ello el fin definitivo de Augustus Barnett.

Para comprender los entresijos de todo este proceso nada mejor que leer el libro del periodista de investigación Ernesto Kaizer, José María Ruiz Mateos, el último magnate (Plaza&Janés, 1985).