Tipos de ayudas para solicitar tras las inundaciones en Jerez

Un vecino de la zona rural limpia enseres tras las inundaciones.

El Ayuntamiento ha presentado el dispositivo de información y asesoramiento para la solicitud de ayudas a las personas afectadas por el temporal. Tres equipos de personal técnico municipal recorrerán los núcleos de población para asesorar a la ciudadanía afectada por daños en sus viviendas y establecimientos.

Estos son los tipos de ayudas

Ayudas a unidades familiares o de convivencia económica para paliar daños materiales en viviendas y enseres.

En caso de destrucción total de la vivienda habitual, siempre que uno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia que residieran en aquélla sea propietario o usufructuario de la misma.

Por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, con idénticas condiciones a las exigidas en el párrafo anterior.

Por daños menos graves que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, siempre que uno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia residente en aquélla estuviera obligado legalmente, en virtud de su título jurídico de posesión sobre dicha vivienda, a asumir el coste económico de los daños producidos.

Por destrucción o daños de los enseres domésticos de primera necesidad que hayan sido afectados en la vivienda habitual por los hechos causantes. A estos efectos, únicamente se consideran como enseres domésticos de primera necesidad los muebles y elementos del equipamiento doméstico básico para cubrir las necesidades esenciales de habitabilidad de la vivienda.

Ayudas a comunidades de propietarios.

Las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, titulares de un inmueble que haya sufrido daños en los elementos comunes de uso general.

Por daños que, impidiendo el normal desarrollo de las actividades domésticas ordinarias con unas mínimas condiciones de habitabilidad, afecten a elementos comunes de uso general pertenecientes a una Comunidad de Propietarios en régimen de propiedad horizontal.

Ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.