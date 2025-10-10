Tormenta de granizo en la barriada de La Guareña

La zona de la barriada rural de La Guareña se ha visto sorprendida esta misma tarde por una tormenta de granizo y agua. Alrededor de las cuatro y media de la tarde, la lluvia y el granizo se han hecho notar en esta zona de Jerez.

Hay que recordar que la dana Alice traerá lluvia y tormentas a buena parte de Andalucía, entre ellas, Jerez de la Frontera, su campiña y la Sierra de Grazalema, donde la Agencia Estatal de Meteorología activará el aviso amarillo por precipitaciones que podrían alcanzar 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

Según prevé la Aemet en su página web, este aviso por riesgo de lluvias y tormentas se activará hoy entre las 12:00 horas del mediodía y las 22:00 horas de la noche.