Trabajadores del Hospital de Jerez denuncian el incumplimiento del nuevo protocolo covid

Trabajadores del Hospital de Jerez han denunciado a este Diario el incumplimiento del nuevo procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Sars-Cov-2 que tras ser aprobado por el Ministerio de Sanidad se puso en marcha el pasado día 6 de junio.

Los profesionales denuncian que pese a las recomendaciones, "no se está cumpliendo el protocolo porque al quinto día de pasar la enfermedad, a los que tenemos síntomas leves, asintomáticos o contactos estrechos, nos llaman para volver a trabajar, ya que no se guarda cuarentena. Debemos incorporarnos, pero deben hacernos una prueba de antígenos, que a día de hoy no se está haciendo, y en función de ella adecuar nuestro puesto de trabajo", aseguran algunos sanitarios consultados.

Este último punto, el de adecuar el puesto de trabajo, "es fundamental", sobre todo con los profesionales que están contacto con personas vulnerables, llámense residentes en Residencias de Mayores, o profesionales que tengan designado un puesto en unidades como hematología u oncología, por poner un ejemplo". Sin embargo, "esto tampoco se está haciendo y supone un riesgo muy grande".

Este colectivo denuncia que "estamos viviendo una situación antagónica porque por un lado existe una rigidez importante con los usuarios limitando el número de personas, mientras que por otro hay compañeros trabajando siendo positivos".

También lamentan que dicho protocolo no contemple "los espacios comunes, porque por ejemplo se han dado casos de compañeros que se han contagiado porque han almorzado compartiendo el mismo espacio".

Estos mismos trabajadores han pedido “a los distintos sindicatos que tomen cartas en el asunto” y que, dentro de los posible puedan convocar una reunión “del Comité de Salud del Hospital para analizar toda esta situación”.