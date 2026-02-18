Trabajadores y ex trabajadores de Niloo denuncian que llevan meses sin cobrar

Trabajadores y ex trabajadores de Niloo, restaurante y bar de copas ubicado en el parque González Hontoria, denuncian que llevan meses sin cobrar y sin recibir respuesta de los propietarios, situación que también está afectando a los proveedores. Los empleados siguen acudiendo a las instalaciones, y ex empleados aseguran que han denunciado reiteradamente a la dirección los impagos pero sin que los dueños del negocio hayan resuelto la situación, ni los finiquitos de los ex trabajadores ni las nóminas pendientes, por lo que han puesto el asunto en manos de abogados.