"Trabajo a destajo" para recuperar la depuradora de El Portal tras la crecida del Guadalete en Jerez

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha visitado la estación depuradora de Jerez, se encuentra en proceso de rehabilitación para volver a la normalidad, tras haber quedado inoperativa, a causa de los estragos del último temporal de lluvia y de la crecida del río Guadalete.

En esta visita, el delegado municipal ha podido conocer de primera mano, en compañía de personal técnico, la magnitud de los efectos de las inundaciones que se han producido en estas instalaciones de suma importancia para la ciudad.

El teniente de alcaldesa ha resaltado que, “desde el primer momento, la empresa concesionaria del ciclo integral del agua está trabajando para recuperar la normalidad cuanto antes en este espacio” y que de hecho “Aquajerez está abordando los trabajos de forma intensiva para proporcionar energía de nuevo a estas instalaciones y hacer las inversiones necesarias para que la planta pueda volver a estar operativa y a pleno rendimiento”.

Jaime Espinar ha destacado “el trabajo a destajo que de forma encomiable está realizado el personal de la empresa concesionaria para devolver la normalidad a un espacio tan amplio y tan vital para nuestra ciudad, después de un temporal de gran envergadura como el que hemos tenido que soportar”.

En este sentido, ha expresado que “nos solidarizamos y les mostramos nuestro apoyo y nuestra coordinación a todo este personal, para que recuperaremos la normalidad en todo el municipio y también en estas instalaciones”. Ha agradecido igualmente “la colaboración que está prestando la empresa concesionaria del agua para ayudar a recuperar la normalidad en los espacios rurales utilizando medios extraordinarios, que también están empleando en el medio urbano para poder ir actuando con achique de agua, arreglo de imbornales y con arreglos de canalizaciones”