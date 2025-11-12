Operarios trabajan por la noche para adecuar el firme en un tramo de la A-381

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha realizado durante la noche del martes una obra para adecuar el firme en un tramo inicial de la autovía A-381. La actuación de conservación de esta carretera se ha desarrollado entre los puntos kilométricos 0 y 0,9 de esta vía.

Estos trabajos de conservación y seguridad vial consistentes en el fresado y reposición del firme se han ejecutado en horario nocturno y han transcurrido con normalidad, en la bifurcación de calzadas en sentido Algeciras y Jerez, donde comienza la autovía, en la convergencia de dos carriles a uno y en la conexión con el ramal de incorporación de la autopista AP-4. Esta obra contribuye a mantener el buen estado del firme en una autovía muy transitada.