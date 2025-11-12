CCOO denuncia que hay más de 5.000 pacientes esperando un TAC en el Hospital de Jerez

Las delegadas de CCOO del Hospital Universitario de Jerez denuncian la grave situación de "colapso asistencial" que atraviesa el servicio de Radiología, donde "más de 5.000 pacientes se encuentran actualmente a la espera de la realización de un TAC", una prueba esencial para el diagnóstico y tratamiento de múltiples patologías, entre ellas enfermedades oncológicas, cardiovasculares y neurológicas.

En el Hospital funcionan "tres equipos de TAC, cada uno con su propio listado de pacientes. Sin embargo, desde hace más de un año se mantiene una cuarta lista de espera paralela, repartida entre las tres máquinas, lo que ha provocado una sobrecarga permanente de actividad, acumulación de retrasos y un deterioro progresivo de la calidad asistencial".

La plantilla —integrada por técnicos superiores en imagen, facultativos radiólogos, personal de enfermería y celadores— "está realizando un esfuerzo extraordinario, trabajando de lunes a domingo, incluidos festivos, para intentar atender la demanda creciente y evitar que el servicio colapse por completo".

CCOO denuncia que "ese compromiso del personal no puede suplir la falta de planificación ni la inacción del SAS, que dispone de profesionales disponibles en bolsa de empleo y no está realizando las contrataciones necesarias para cubrir las bajas y reforzar los turnos".

Las delegadas sindicales informan de que "a día de hoy, solo se han cubierto parcialmente dos de las múltiples bajas existentes, con horarios reducidos (de 8:00 a 20:00 horas), insuficientes para mantener la actividad de tres equipos de TAC a pleno rendimiento".

"Esta carencia estructural provoca que haya jornadas en las que alguna de las máquinas no puede funcionar por falta de personal, agravando el problema y generando demoras que repercuten directamente en la salud de la población. Cada prueba retrasada implica un diagnóstico que no llega a tiempo, un tratamiento que se aplaza y, en muchos casos, una patología que se agrava por falta de respuesta sanitaria rápida. La demora en pruebas tan determinantes como un TAC puede suponer pérdida de oportunidades terapéuticas, complicaciones clínicas graves e incluso riesgos vitales evitables", alertan desde el sindicato.

Desde CCOO "denunciamos que esta situación representa un riesgo asistencial grave y una falta de gestión que está poniendo al límite tanto a los profesionales como a los usuarios del sistema público de salud".

Por ello, CCOO exige a la Dirección del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz y al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que adopten de manera urgente medidas eficaces para: reforzar el servicio de Radiología con más personal técnico y facultativo; cubrir todas las bajas y turnos deficitarios; utilizar la bolsa de empleo disponible para agilizar contrataciones; garantizar el funcionamiento pleno y estable de los tres equipos de TAC.

"La salud de la ciudadanía no puede seguir dependiendo del esfuerzo personal de los profesionales ni de la buena voluntad de los equipos, sino de una gestión responsable y dotada de los recursos necesarios", subrayan las delegadas.

CCOO advierte que el mantenimiento "de esta lista de espera encubierta, mal gestionada y prolongada en el tiempo, constituye un auténtico escándalo sanitario que pone en riesgo la vida y la salud de miles de personas. Ocultar o minimizar el alcance de este problema es incompatible con una gestión pública transparente y responsable".

De persistir esta situación, CCOO exigirá "depurar responsabilidades ante las instancias competentes, porque la falta de respuesta de la dirección gerencia no solo es una negligencia organizativa, sino una amenaza directa a la seguridad de los pacientes y a la confianza en el sistema sanitario público".

Respuesta del Área Sanitaria de Jerez a los retrasos en los TAC

Desde el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra subrayan que "pese a que el concierto finalizó el pasado mes de abril, el Área ha realizado 10.000 TAC más en lo que llevamos de 2025 que en todo el año anterior. Así, el Área resuelve gracias al trabajo de sus profesionales una amplísima demanda de pruebas diagnósticas en el menor tiempo posible".