Tradición incorpora el uso residencial a su proyecto de recuperación de los espacios bodegueros de Argüeso en Sanlúcar

El proyecto bodeguero de Tradición en las instalaciones de Argüeso en Sanlúcar de Barrameda se complementará con el desarrollo en paralelo de una promoción inmobiliaria en parte de los 14.000 metros cuadrados de suelo adquiridos en pleno centro de la ciudad, actuación que se articula en dos ámbitos claramente diferenciados, pero complementarios, según detalla la empresa en un comunicado.

Helena Rivero, presidenta de Bodegas Tradición y de la promotora inmobiliaria TransforState, ha presentado al Ayuntamiento de Sanlúcar las líneas generales del proyecto de regeneración urbana y patrimonial en el casco histórico, que combinará la rehabilitación y recuperación integral de los espacios históricos de Argüeso, de uso bodeguero, con un complejo residencial, acorde con la arquitectura tradicional del municipio.

TransforEstate se encargará de desarrollar la promoción inmobiliaria que constará de viviendas que se integrarán de forma armónica en el entorno urbano de Sanlúcar. El diseño de la edificación se adaptará a la escala y el estilo arquitectónico de la ciudad, manteniendo el concepto tradicional de ‘manzana interior bodeguera’ y una relación equilibrara entre los espacios tanto privados como públicos.

El proyecto inmobiliario está actualmente en fase de desarrollo, para lo que se está ultimando la selección del equipo de arquitectura, priorizando estudios con experiencia contrastada en proyectos urbanos complejos y entornos históricos sensibles.

Por su parte, Bodegas Tradición asumirá la restauración del espacio protegido, actuación que contempla la recuperación de elementos arquitectónicos singulares como los artesonados originales y otros vestigios del antiguo claustro del convento de Santo Domingo, de gran valor histórico.

Asimismo, se ha trasladado la voluntad expresa de rescatar y hacer visibles todos los elementos patrimoniales que hoy permanecen ocultos bajo capas de yeso, falsos techos o cerramientos contemporáneos, incluyendo pilares y otros restos constructivos del antiguo claustro, con el objetivo de devolver este espacio al entorno urbano y favorecer su integración como ámbito de uso público.

Este desarrollo no solo contempla la rehabilitación de la bodega, sino también el relanzamiento de la histórica marca San León, que Bodegas Tradición quiere recuperar como una manzanilla de referencia. Con el proyecto, se busca ofrecer un vino de calidad superior, respetando la tradición vinícola de la zona y devolviendo a Sanlúcar su prestigio en el mundo del vino.

En el ámbito cultural, Tradición habilitará una parte del antiguo refectorio y dependencias anexas como pinacoteca, en la que se expondrá parte de la colección de arte de la familia Rivero, siguiendo el modelo ya desarrollado en Jerez, pero con el valor añadido de integrarse en un conjunto arquitectónico histórico de especial relevancia.

Con esta iniciativa, Bodegas Tradición y TransforEstate pretenden revitalizar una de las zonas más emblemáticas de Sanlúcar, creando un espacio residencial que respete el patrimonio local mientras se impulsa la oferta cultural y enológica de la ciudad.

La bodega explica que este plan nace desde una vocación de colaboración institucional, alineado con los objetivos municipales de protección del patrimonio y mejora del espacio urbano, y con la intención de que esta actuación contribuya de forma duradera, respetuosa y coherente al desarrollo cultural, social y urbano de Sanlúcar de Barrameda.