Un tramo de la calle Pizarro permanecerá cerrado al tráfico el 18 de noviembre
El corte será en el tramo comprendido entre las calles Atalaya y José de Arce por labores de conexión de una acometida de saneamiento
Plan de tráfico especial en Jerez por las zambombas: estas son las calles cortadas y los autobuses lanzaderas
El servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez comunica que el próximo martes, día 18 de noviembre, de 8 a 15 horas, se cortará el tráfico en la calle Pizarro, en el tramo comprendido entre las calles Atalaya y José de Arce por labores de conexión de una acometida de saneamiento.
El corte de tráfico se iniciará desde avenida Duque de Abrantes. Los vehículos que accedan desde avenida de los Marianistas podrán circular hasta la calle Fernando de la Cuadra. Los procedentes de calle Atalaya podrán circular hacia calle Pizarro y avenida Duque de Abrantes y los vehículos procedentes de calle José de Arce podrán circular hacia calle Pizarro y avenida Marianistas.
También te puede interesar
CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA