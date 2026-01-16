Transportes culmina la adecuación al paso de peatones y bicis de la NR-4, de acceso norte a Jerez, tras invertir 1,6 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de adecuación al paso de peatones y bicis de la carretera NR-4, en el acceso norte a Jerez de la Frontera, con una inversión de 1,6 millones de euros financiados por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Según ha explicado el Ministerio en una nota, con esta actuación entre los kilómetros 0 y 1,25 de la vía, la carretera se ha integrado en el entorno urbano favoreciendo una movilidad más sostenible y segura.

Para ello, se han construido dos glorietas en los cruces de la NR-4 con las carreteras de Caulina y Jerez-Guadalcacín, se han implantado dos zonas peatonales, una al margen izquierdo la NR-4 y otra al margen derecho de la mediana colindante con la NR-4, y se ha construido un carril bici de 850 metros que da continuidad al que parte de Jerez.

Asimismo, según ha explicado el Ministerior, se ha rehabilitado el firme y se ha instalado mobiliario urbano y alumbrado público con luminarias de paneles solares.

Finalmente, tras la finalización de las obras, el tramo se ha cedido al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que pasa a ser el nuevo responsable de su conservación y mantenimiento como titular de la vía.