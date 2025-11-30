Siniestralidad en las carreteras de Jerez: aumenta en las principales vías y disminuye en las pequeñas

La siniestralidad en los tramos de carreteras que discurren por el extenso término municipal jerezano aumentó el pasado respecto al año precedente. Según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), se produjeron 92 accidentes con víctimas a lo largo de 2024, aunque ninguno con fallecidos. Esta cifra es un 8,2% superior a la contabilizada en 2023. En cambio, sí hubo fallecidos por accidente de tráfico en la zona urbana a lo largo del pasado año —dos peatones, un ciclista y un motorista en distintos siniestros producidos en la ciudad—.

El mayor número de siniestros se produjo, claro está, en las vías con mayor capacidad y, por ende, más tráfico. Así, en el tramo jerezano de la autopista AP-4, que en los últimos años ha aumentado ostensiblemente el número de vehículos que transitan por ella tras el fin del peaje, se contabilizaron 19 accidentes con víctimas, una decena más que en el ejercicio precedente. Este es el número más elevado desde que se eliminara la obligación del pago por circular por esta vía en el Año Nuevo de 2020.

Desde entonces, esta vía, la principal conexión de la provincia con Sevilla, ha contabilizado 64 accidentes con víctimas. En torno a un 36% de estos se produjeron por alcance, un 26% por salida de la vía por el lado derecho y un 16,6% por salida por el lado izquierdo con colisión. No obstante, el mayor número no se suelen producir en los meses de mayor volumen de tráfico, concretamente en los meses de verano. Así, en 2024 hubo más accidentes en los meses de enero y octubre (cuatro en cada uno de ellos) por los dos que se contabilizaron en agosto.

El tramo con más accidntes de la AP-4 a su paso por Jerez es, precisamente el más cercano a la zona urbana, concretamente al comprendido entre los dos accesos a la ciudad (el norte por la avenida de La Granja y el sur por la carretera de Cartuja y su enlace con la A-381) donde se han producido una quincena de siniestros en los últimos años. También se han producido una decena tanto en en los primeros kilómetros de suelo jerezano tras dejar la provincia de Sevilla y en el tramo previo al acceso norte de la autopista en el entorno de la zona de servicio de El Cuadrejón.

El aumento del tráfico en la AP-4 llevó, por lógica, a una drástica reducción en la vetusta N-IV, aunque esta se siga utilizando como alternativa en los días de colapso de la autopista durante los fines de semana de verano. Así, a lo largo del pasado año se contabilizaron tres percances superándose la decena desde 2020.

El resto de vías de gran capacidad

La A-4, la principal vía de conexión de la ciudad con la Bahía, registró el pasado año siete accidentes con víctimas, tres de ellas en el tramo comprendido entre el enlace con la carretera de Trebujena (A-2000) y el acceso a la zona comercial de Luz Shopping. También hubo dos en el tramo comprendido en la confluencia con la autovía de Sanlúcar (A-480) y el acceso sur a la ciudad por la antigua A-4R.

Otra vía de titularidad estatal con bastante tráfico es la N-349, la carretera que discurre por el norte de Guadalcacín y que conecta la autopista con la autovía A-4. En el periodo comprendido entre 2020 y 2024 se han contabilizado en esta vía de un carril por cada sentido 18 accidentes. Más de la mitad de estos siniestros se produjeron por alcance.

Mientras tanto, la autovía Jerez-Los Barrios (A-381), aunque no esta entre las vías en las que más siniestros se han producido en los últimos años, sí ha aumentado respecto al año anterior con una docena de accidentes con víctimas contabilizados por el gestor de tráfico a lo largo de 2024. En esta vía, el mayor número de siniestros se produjo por colisiones fronto-laterales concentrándose fundamentalmente en el tramo más cercano al enlace de acceso a las barriadas rurales de El Mojo y Baldío Gallardo así como al inicio de esta autovía, donde enlaza tanto con la AP-4 como la carretera de La Ina (CA-3110).

Menos siniestralidad suelen registrar las otras dos autovías que discurren por el término municipal. En la A-480, una vía que requiere de una urgente intervención po el mal estado de la calzada en los tramos más próximos a Sanlúcar, registro cinco accidentes con víctimas, precisamente en el tramo comprendido entre el kilómetro 19 y 24 —casi todos ellos fueron por alcance—.

La A-2003, la carretera de La Barca, a la altura de la pedanía de Cuartillos. / Miguel Ángel González

La siniestralidad en la carretera de La Barca

La A-2003, la principal vía de conexión entre Jerez y su zona rural, es una de las carreteras que más siniestros ha contabilizado en los últimos años —56 desde 2020, cuatro de ellos con fallecidos—. Ahora bien, la mayoría de los accidentes con víctimas se produjeron entre 2020 y 2021, superándose la treintena en este periodo. Por suerte, el pasado año el número se redujo a siete.

Hay dos tramos que concentran el mayor número de accidentes en los últimos años en esta vía de responsabilidad autonómica. Por un lado, está el tramo que discurre por las inmediaciones de la pedanía de Estella (kilómetros 2 a 3) donde se han producido una decena de siniestros. El segundo de los tramos con más accidentes contabilizados es el comprendido entre la pedanía Cuartillos y el cruce con el acceso a la barriada rural del Puente de la Guareña con similar numero. El grueso de los accidentes se han producido por colisiones fronto-laterales y por alcance, según las estadísticas de la Dirección General de Tráfico.

Mientras tanto, la A-2004, la vía que conecta Jerez con el acceso sur a la autopista y la Jerez-Los Barrios (conocida también como la de Cartuja o de Medina) ha tenido 18 accidentes de tráfico desde 2020, aunque la mayoría se han producido en el tramo comprendido entre el Monasterio de La Cartuja la barriada de Los Albarizones. En semanas pasadas, la Junta de Andalucía anunció que va a iniciar la redacción de un proyecto para la mejora de esta vía de competencia autonómica en el tramo más próximo al enlace con la AP-4 y la A-381.

En cuanto al acceso a la ciudad desde la autovía de Arcos (A-2005) se han producido una decena de accidentes con víctimas desde 2020, cuatro de ellos a lo largo del año pasado.

Finalmente, unos 90 siniestros con víctimas se han producido en las carreteras de titularidad provincial en los últimos años. La vía con más accidentes es la CA-3110, la carretera de La Ina, con 14 contabilizados por las estadísticas oficiales.

Mientras, hubo siete en la vía que conecta Estella con el Circuito de Velocidad (CA-4103), otos siete en la de acceso a Nueva Jarilla desde Guadalcacín (CA-4100) y en la que conecta Gibalbín con la localidad sevillana de El Cuervo (CA-5100).