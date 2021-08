Con una sonrisa y un gran equipo detrás, la directora de Enoturismo y de Tío Pepe Festival de González Byass, Beatriz Vergara, afronta la VII edición. Una cita que ha inaugurado este sábado José Luis Perales en la Bodega Las Copas, y que cerrará un homenaje a Manuel Alejandro, el 10 de agosto. Una propuesta que se incluye dentro del ciclo ‘Veranea en la Bodega’ con música, gastronomía, vinos, humor, flamenco, solidaridad, experiencias únicas y hasta una Feria, que se desarrolla también en la bodega Tío Pepe.

–¿Cómo han cambiado los retos de un año para otro tras la suspensión en 2020 del Festival?

–El año pasado celebramos algo alternativo porque no pudimos abordar el Tío Pepe Festival. Tras meditarlo muchísimo, lo tuvimos que suspender por las restricciones. Este año los retos son poder celebrar el Festival con la máxima seguridad, confianza y tranquilidad y que la gente venga a disfrutar que es de lo que se trata, en un entorno seguro y confiable. Este año tenemos el escudo de las vacunas, y tomando las medidas oportunas vimos que era asumible realizarlo.

–¿Por qué el cambio de ubicación de los conciertos de la bodega Tío Pepe a Las Copas?

–No es algo que hayamos hecho de forma improvisada, sino a lo que las circunstancias nos podían obligar. Evidentemente, en el mes de mayo estábamos hablando de una desescalada para verano, pero luego hemos visto que no se iba a realizar por lo cual tuvimos que plantear diferentes opciones: plan A, plan B, plan C... Hemos valorado un montón de alternativas para poder desarrollar este festival de forma segura, y una de las opciones que barajamos, y por la que al final nos decidimos, era seguir en el entorno de bodega y en una bodega que es muy desconocida para mucha gente. No es del siglo XIX, es del XX, pero arquitectónicamente tiene un valor cultural y patrimonial impresionante, de hecho está incluida en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz. Además, la Bodega Las Copas fue proyectada por el ingeniero José Antonio Torroja Cavanillas, padre de la artista Ana Torroja (que actuará el 5 de agosto allí mismo) e hijo de Eduardo Torroja, que diseño la gran bodega Tío Pepe; y por el arquitecto Humberto Patiño Sánchez en el año 1969 y se terminó en 1974.

–¿Cómo van a trasladar los encantos del marco donde se celebraba antes el Festival?

–Las Copas fue la pionera en unificar la molturación de la uva y la crianza en un mismo espacio. Y tiene dos elementos principales: la Zona de Vinificación, donde se recibe la uva para producir el mosto (que de hecho empezará dos días después de acabar el Festival ya que este año la vendimia viene adelantada), y que reinterpreta las grandes marquesinas de Le Corbusier en Chandigarh. Y un segundo elemento que es la Nave de Crianza, que normalmente no se muestra y que este año se va a abrir, inspirada en el Pabellón Español de Bruselas de la Exposición de 1958. En realidad, los encantos de una a otra no se pueden trasladar, pero sí que vamos a poner en valor Las Copas, que ya tiene mucho encanto de por sí y un gran valor patrimonial. Por ello, hemos creado ‘Veranea en la Bodega’, porque precisamente hemos abierto más tiempo la bodega para que se pueda veranear en cualquiera de las dos, ya sea para disfrutar un día en la del siglo XIX de Tío Pepe y otra en la del XX. Evidentemente, se ha realizado todo un acondicionamiento y decoración para que el entorno sea muy bonito dentro de lo que es el marco en el que estamos. Son arquitecturas diferentes, ni mejor ni peor, es historia de la arquitectura de dos siglos diferentes.

–En Las Copas se concentran entonces sólo los conciertos de Tío Pepe Festival.

–Sí, ya que necesitábamos un aforo grande y las limitaciones actuales no nos lo permitían en Tío Pepe. Hemos tenido que reprogramar y esperemos que no vayan variando las alertas. Estamos preparados hasta nivel 3, 4 sería complicado. Además, a todas las personas que compraron entradas les enviamos en su día un correo con el cambio de los conciertos a Las Copas, el porqué y dando soluciones de aparcamiento, accesos y demás. No se hizo de un día para otro.

–Flamenco y ‘Tío Pepe Comedy’ siguen en Tío Pepe.

–Sí, se celebran allí.

–Este año se han suspendidos las Cenas del Festival, pero no las Cenas de las Estrellas.

–Sí. Las hemos tenido que suspender por la limitación horaria de la hostelería en Andalucía. Nos parecía absurdo acelerar una experiencia que no iba a ser satisfactoria para los clientes. Los conciertos acaban a las 23,30 horas y era materialmente imposible. Pero sí habrá antes y después una zona para quien se quiera tomar algo de una manera más informal en Las Copas. Las Cenas de las Estrellas sí se celebran sin problema en Tío Pepe, que este año están de la mano de A Mar, Boutade y El cuartel del mar de Azotea Grupo.

–¿Cómo ha cambiado este año el comportamiento en la venta de entradas?

–Antes se compraba con más antelación y ahora evoluciona más rápidamente en los últimos días.

–¿Está pensando ya en 2022?

–La verdad es que en todos los festivales me pongo a pensar en el siguiente, pero en este, estoy tan concentrada en que vaya todo bien y con un cambio de ubicación además... Sólo queremos que la gente se lo pase bien, y que tengan un rato de disfrute tras un año tan duro. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que no podemos proyectar nada a largo plazo. Lo que hay que hacer es adaptarse a los cambios, con resiliencia y velocidad. La capacidad de adaptación es clave. Quiero destacar el trabajo del equipo que hay detrás, a todos los niveles. En situaciones complicados es cuando dan el extra más, con buena cara y empatía. Es lo que anima a seguir adelante con un proyecto así. Con la ayuda de todos, las cosas se pueden hacer bien.