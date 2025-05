Tres empleos en Jerez para Inmaculada, Ezequiel y Ainhoa

Jerez/La Ruta ‘Cádiz Emplea’ ha comenzado este martes y 13 de la mejor forma posible, contratando in situ a tres personas que entrarán a formar parte de la plantilla de Clece como personal de limpieza en Jerez de la Frontera.

A la gran participación de los vecinos y vecinas de Jerez en este proceso de selección para cubrir 100 puestos de trabajo en esta primera jornada, se ha sumado la sorpresa y la felicidad de las tres personas contratadas en directo que comenzarán a trabajar en breve en Clece.

Inmaculada Morato, primera persona contratada

La joven Inmaculada Morato ha sido la primera afortunada en volver a casa con trabajo. “Me enteré de la oferta de Clece a través de la tele. Llamé y conseguí una entrevista, pero lo que nunca pensé es que iban a contratarme porque aquí hay muchas personas en mi misma situación”, ha afirmado emocionada.

Inmaculada llevaba “mucho tiempo en el paro y me hacía falta trabajar. Soy madre soltera de dos niños y este empleo me cambiará la vida”. La técnica de selección ha valorado su currículum y, tras comprobar que se ajustaba al perfil profesional demandado, la ha entrevistado en el autobús de la ruta, anunciándole que comenzará a trabajar en el servicio de limpieza del Hospital de Jerez. “Animo a los que están en el paro a que se muevan, que sean alegres y no se rindan. Como he comprobado hoy, todo se puede”.

La misma cara de felicidad mostraba Ezequiel Benítez tras su entrevista. “No me lo esperaba para nada, estoy muy nervioso porque me acaban de contratar”, ha explicado el joven jerezano, que conoció la ruta “a través de una vecina que trabaja en Clece y me dijo que aquí siempre daban oportunidades. Y es verdad. Voy a trabajar en el Hospital de Jerez”.

A Inmaculada y a Ezequiel les ha dado la bienvenida a “vuestra casa a partir de ahora”, Antonio Bernal, gerente de Clece y filiales en Cádiz, que visitaba el autobús junto a Nela García Jarillo, delegada de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa del Ayuntamiento de Jerez.

Ainhoa Castro: "El mejor regalo de cumpleaños"

Antonio Bernal ha recordado en este inicio de la Ruta ‘Cádiz Emplea’ que los 100 puestos de trabajo son “reales y se irán incorporando en los próximos meses a nuestra plantilla.

El objetivo con esta iniciativa es romper la brecha digital que aún existe entre algunos colectivos para acceder al mercado laboral y acercar el empleo a Cádiz”.

El ejemplo de que son contratos reales es la tercera candidata contratada in situ, Ainhoa Castro: “Siempre he trabajado limpiando casas, pero claro, no tengo una estabilidad económica y me inscribí en la oferta el mismo día que salió”, ha explicado tras conocer que estaba contratada.

“Llevo varios días nerviosa. El día 6 de junio es mi cumpleaños y pensaba que no habría mejor regalo que un empleo y lo he conseguido. Muchas gracias a Clece por esta oportunidad, voy a dar todo lo que esté en mi mano para trabajar muy bien limpiando centros escolares de Jerez y que estén contentos conmigo”.

Por último, ha recordado el gerente, “prestamos especial atención a aquellas candidatas y candidatos en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género o con discapacidad. Buscamos el talento, sin importarnos la procedencia o lugar de residencia de las personas”. En estos cuatro días de ruta, se espera superar las cien entrevistas al día.

Visitas institucionales

La inserción laboral es una preocupación constante de las Administraciones Públicas y también de las empresas privadas. La colaboración entre ambas partes es esencial para la correcta prestación de servicios esenciales para la sociedad, y también para la inserción laboral de colectivos desfavorecidos.

Por eso, esta mañana el gerente de Clece y todo su equipo han recibido y agradecido la visita de la concejala. “Es la segunda ruta que Clece hace en Cádiz pero no será la última. Gracias a Clece por realizar estas acciones fundamentales para dar una oportunidad a quien más lo necesita. Estas contrataciones nos animan a seguir colaborando juntos”, ha ensalzado la concejala delegada de Empleo del Ayuntamiento de Jerez.