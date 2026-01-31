Tribuna | Instituto Santa Isabel de Hungría: historia viva del barrio de Santiago

El Instituto de Educación Secundaria Santa Isabel de Hungría es hoy un centro educativo plenamente integrado en la vida del barrio de Santiago. Sin embargo, el edificio que lo acoge guarda una historia larga y compleja, en la que se entrecruzan religión, arquitectura, asistencia sanitaria y educación, convirtiéndolo en uno de los espacios patrimoniales más significativos de la ciudad.

Sus orígenes se sitúan en la Edad Media, tras la conquista cristiana de Jerez en 1267.

En las cercanías de la Puerta del Olivillo, una de las entradas de la muralla medieval, se asentó la Orden de la Merced, fundada por Pedro Nolasco y dedicada a la redención de cautivos. A lo largo de los siglos XIV y XV fue consolidándose un convento que alcanzaría su mayor desarrollo arquitectónico en el siglo XVI.

En 1548 se inició la construcción del claustro, obra del maestro Fernando Álvarez, una de las figuras más destacadas del Renacimiento jerezano. Este espacio, que hoy funciona como patio del instituto, fue durante siglos el corazón del convento. El conjunto mantenía una relación directa con la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, actual basílica menor y patrona de la ciudad. Incluso la historia atlántica asoma en este lugar, pues no es improbable que Cristóbal Colón transitara por él tras las Capitulaciones de Santa Fe, en un momento en que los mercedarios participaron activamente en los viajes al Nuevo Mundo. Y no es improbable, porque a partir del segundo viaje colombino, que salió de Cádiz, fueron mercedarios al Nuevo Mundo y en el tercero las naves zarparon de la cercana Sanlúcar.

El edificio continuó transformándose en los siglos posteriores. En el XVIII se construyó la gran escalera monumental que aún se conserva, pero sería el siglo XIX el que marcaría un giro decisivo. Tras la invasión francesa y la desamortización de Mendizábal, el convento pasó a manos civiles y en 1841 se convirtió en el Hospital de la Merced, el primer hospital municipal de Jerez. Tras la visita de Isabel II en 1862, pasó a denominarse Hospital de Santa Isabel, nombre que ha llegado hasta nuestros días.

Durante más de un siglo, el edificio estuvo ligado a la atención sanitaria hasta su cierre definitivo en 1975. Tras un periodo de abandono y deterioro, a finales de los años ochenta se tomó una decisión fundamental para su conservación: su rehabilitación como instituto de enseñanza media. Las obras permitieron inaugurar el centro en 1989, devolviendo la vida a un espacio histórico.

Hoy, el IES Santa Isabel de Hungría no solo forma a generaciones de jóvenes, sino que representa un ejemplo de cómo el patrimonio puede adaptarse a nuevos usos sin perder su memoria, reforzando la identidad del barrio de Santiago y su vínculo con la historia de Jerez.