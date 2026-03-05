TSJA ratifica más de diez años de cárcel a un hombre por intentar asesinar a otro con una pistola en Jerez

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por un hombre condenado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz a ocho años y tres meses de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa, que sumado a otros delitos imputados por posesión de armas y amenazadas alcanzan un total de diez años y nueve meses de cárcel, así como una indemnización a la víctima de 80.000 euros.

En la sentencia, recogida por Europa Press, se expone que en septiembre de 2022 el acusado acudió a una nave abandonada de Jerez y apuntó con una pistola a la víctima, profiriendo amenazas de muerte contra esta persona, a quien acusaba de haberle robado.

Ya en noviembre de ese mismo año, el condenado volvió al lugar anterior junto a una segunda persona, entrando por sorpresa en la misma y disparando dos veces con la pistola, una en dirección a la cabeza de la víctima y otra vez contra otra persona que se encontraba allí, marchándose del lugar tras eso.

La víctima principal pudo ser atendido en el Hospital de las heridas causadas por el disparo en la mandíbula y en el brazo, ya que intentó protegerse la cara con esta parte del cuerpo, necesitando para la estabilidad de sus lesiones 335 días de curación con perjuicio personal básico. De ellos, 328 días fueron con perjuicio personal particular moderado, cinco días fueron con perjuicios muy graves y dos días fueron con perjuicios graves.

El acusado huyó del lugar en su coche conduciendo hasta Almería, donde vendió el vehículo y permaneció en paradero desconocido, hasta que el 29 de diciembre de 2022 fue detenido en Sanlúcar, como consecuencia de las investigaciones policiales, permaneciendo en prisión provisional hasta el juicio.

La Sala de lo Penal condenó al principal investigado como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa a una pena de ocho años y tres meses de prisión, además de un año y tres meses por un delito de amenazas no condicionales, y un año y tres meses por un delito de tenencia ilícita de armas, que suman un total de diez años y nueve meses. A esto se suma una indemnización de 80.000 euros a la víctima.

El juzgado también condenó al acompañante del acusado con el que fue a la nave por un delito de amenazas no condicionales, aplicándole seis meses de cárcel.

Una vez interpuesta la apelación de los condenados, el TSJA ha considerado en sus fundamentos para desestimarla que "efectuar dos disparos a contra una víctima permite construir de forma razonable y sin dificultad un dolo directo de matar", a lo que se añade el carácter sorpresivo, ya que "ambos disparos se realizaron tras la irrupción súbita e inopinada en el interior de la nave", lo que permiten afirma "sin asomo posible de duda que la actuación del acusado fue totalmente alevosa dejando en completa indefensión a su pretendida víctima".

Además, valora las declaraciones de la víctima y los testigos, que considera coherente y concordante con lo ocurrido, sin apreciar contradicciones esenciales ni con sus anteriores declaraciones ni en el devenir del juicio