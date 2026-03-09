La Tuna de Ciencias Sociales de Jerez se corona en Plasencia y consolida su proyección internacional

La Tuna de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Jerez de la Frontera continúa cosechando éxitos y llevando el nombre de la ciudad por toda la geografía española y europea. Tras un gran fin de semana en Extremadura, la agrupación se prepara ahora para una expedición internacional a Suecia, confirmando su buen estado de forma tras organizar recientemente el exitoso III Certamen Internacional de Tunas 'Jerez, Tierra de Vinos'.

Éxito rotundo en Plasencia

El pasado fin de semana, la tuna jerezana participó en el XI Certamen de Tunas “Ciudad de Plasencia” 2026, donde se alzó como la gran triunfadora de la edición. La agrupación regresó a Jerez con tres de los galardones más codiciados: Mejor Tuna (Primer Premio), Mejor Instrumentación y Mejor Bandera.

Estos reconocimientos se suman a un palmarés que no ha dejado de crecer en los últimos años, destacando los primeros premios a Mejor Tuna obtenidos también en La Línea (2025) y Úbeda (2025), consolidándose como una de las agrupaciones más laureadas del circuito actual.

Una embajada musical: de Jerez al mundo

La actividad de la Tuna de Ciencias Sociales no se detiene en los escenarios. Este mismo miércoles, una expedición de sus integrantes partirá rumbo a Estocolmo (Suecia), donde llevarán el folklore y la alegría de Jerez hasta el próximo domingo.

Esta aventura internacional no es un hecho aislado. La vocación viajera de la tuna ha quedado patente en el último año con expediciones que han recorrido diversos puntos de Europa y que incluso cruzaron el Atlántico hasta llegar a Miami (EE. UU.).

Próximos hitos: Hinojosa del Duque

Tras el éxito organizativo del III Certamen Internacional de Tunas "Jerez, Tierra de Vinos", que convirtió a la ciudad en el epicentro mundial de la música estudiantil, la agrupación ya tiene la vista puesta en su próximo compromiso competitivo. El próximo 6 de junio, la tuna participará en el certamen de Hinojosa del Duque, donde esperan seguir ampliando una vitrina que ya cuenta con 14 premios de primer nivel obtenidos en apenas tres años.