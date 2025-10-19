“El turismo crecerá un 20% en Jerez con la Capital Gastronómica”

La designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía sigue provocando reacciones de todo tipo dentro y fuera de la ciudad. Así a Ayuntamiento y Asociación Hostelería de Jerez se han unido distintos establecimientos hosteleros de la ciudad, que han puesto de manifiesto dicho logro, y otras entidades.

El Clúster Turístico Destino Jerez ha celebrado “con enorme orgullo la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026, un reconocimiento que premia la excelencia culinaria, la calidad de sus productos, la hospitalidad de nuestra gente y la estrecha relación entre gastronomía, vino y cultura que nos define”.

“Este logro supondrá un incremento de visitantes de hasta un 20% más para 2026 y nuevas oportunidades para nuestras empresas”, ha señalado Antonio Mariscal, presidente del Clúster Turístico Destino Jerez.

El Clúster desea expresar su más sincera felicitación a la Asociación de Hostelería de Jerez y a Horeca Cádiz, cuyo trabajo constante, implicación y compromiso con la calidad y la promoción de la gastronomía local han sido fundamentales para alcanzar este éxito colectivo.

Asimismo, el Clúster ha querido agradecer al Ayuntamiento de Jerez su liderazgo institucional, apoyo incondicional y visión estratégica, que han permitido coordinar y dar forma a una candidatura sólida, basada en la autenticidad, la excelencia y el orgullo de ser jerezano.

Para Mariscal, “la capitalidad gastronómica reforzará la proyección nacional e internacional de la marca Jerez, generando un impacto positivo en la economía local, el empleo y la imagen de la ciudad. Además, servirá como plataforma para promover los valores de la sostenibilidad cultural, el consumo de productos de kilómetro cero y la unión entre cocina, vino y patrimonio”.

Desde el Clúster, se destaca que este reconocimiento llega en un momento clave para el territorio, alineándose con la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031, y consolidando una visión común: convertir la gastronomía y la cultura en motores del desarrollo turístico y social.

Por su parte, la delegada del gobierno de la Junta, Mercedes Colombo, ha expresado su enorme satisfacción tras conocerse que Jerez ha sido elegida Capital Española de la Gastronomía para el año 2026, y felicita al Ayuntamiento, a la alcaldesa y a los jerezanos por dicha designación.

“Es una noticia maravillosa para Jerez, pero también para el conjunto de la provincia de Cádiz, que pone en valor nuestra rica gastronomía, nuestra cultura, nuestra tradición culinaria y el talento de nuestros profesionales de la hostelería. Todo Cádiz se verá reflejado en esta capitalidad”, ha asegurado Mercedes Colombo.

Desde la Junta de Andalucía “hemos respaldado desde el principio iniciativas como éstas, que, sin duda, van a poner en el foco de atención durante el año próximo nuestra tierra y que impulsarán aún más nuestro turismo, nuetra cultura y nuestra economía. Seguiremos trabajando de la mano del Ayuntamiento de Jerez y del sector hostelero para que este reconocimiento se traduzca en oportunidades reales de empleo y de impulso de la provincia”.

Mercedes Colombo ha señalado que “estamos muy contentos de que Jerez sea la Capital española de la Gastronomía 2026. Es un reconocimiento merecido, buscado entre todos y que refuerza la posición de nuestra provincia como destino de primer nivel”.

Las felicitaciones han llegado también desde el sector de la cultura, en concreto desde el Ateneo de Jerez, cuyo presidente, coordinador de la sección de Cultura Gastronómica, de esta institución ha anunciado que “el Ateneo de Jerez realizará durante todo el año 2026 actividades relacionadas con la memoria culinaria de Jerez desde una proyección contemporánea y cultural”.

Cordero Bueso señala que “el Ateneo de Jerez celebra esta distinción como una oportunidad única para reforzar culturalmente la imagen de Jerez y promover una gastronomía abierta al diálogo entre profesionales, instituciones culturales y ciudadanía, que además potencie que Jerez logre finalmente ser Capital Europea de la Cultura en 2031, una apuesta desde la que estamos trabajando en primera persona.”

“El Ateneo de Jerez seguirá trabajando desde su deseo comprometido de aportar reflexión, conocimiento y disfrute compartido, al servicio de Jerez y de su ciudadanía”, finaliza indicando Cordero Bueso.

En otro ámbito, el sindical, CCOO ha asegurado que este nombramiento “debe servir para crear empleo digno y de calidad en una ciudad de la provincia con la tasa más alta de desempleo de España y de una de las comarcas con mayor desempleo de Europa”.

El secretario local de CCOO, Patricio Pérez, ha señalado que “este tipo de designaciones deben traducirse en oportunidades reales para las personas trabajadoras de Jerez, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio y el turismo, que arrastran una fuerte temporalidad y precariedad”.

Pérez ha insistido en que “no podemos permitir que este reconocimiento se quede en una operación de imagen; tiene que servir para generar empleo de calidad, con formación, estabilidad y salarios dignos”.

Para CCOO, el reto de este nombramiento debe ser el de construir un modelo económico que beneficie a quienes sostienen con su esfuerzo el sector de la hostelería, la restauración y los hoteles. Además, señala Pérez “el reto de esta capitalidad es ofrecer a la ciudad de Jerez también el crecimiento cultural que conlleva la gastronomía, un aspecto que puede potenciar igualmente el nombramiento de Jerez como Capital Europea de la Cultura en 2031”.

Desde CCOO de Jerez se reclama que las administraciones públicas, junto al empresariado local, planifiquen con responsabilidad las inversiones y los proyectos vinculados a este nombramiento, priorizando la mejora del empleo y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la ciudad. “En esta línea de trabajo las administraciones y el empresario jerezano podrán contar siempre con CCOO”, finaliza indica el dirigente sindical.