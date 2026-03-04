El turoperador Tui oferta unas 87.000 plazas en sus conexiones con el Aeropuerto de Jerez

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha presentado este miércoles en la ITB de Berlín el acuerdo de promoción alcanzado con Tui Group para difundir el destino entre sus clientes y respaldar la consolidación de la operativa que desarrolla en los aeropuertos de Jerez y Almería. Tal y como ha precisado el Gobierno andaluz, Bernal ha destacado la apuesta del operador por Andalucía, alcanzando una oferta de 87.000 plazas en la terminal jerezana.

En el caso de Jerez, la compañía opera cinco rutas desde Alemania, con los aeropuertos de Dusseldorf, Frankfurt, Hannover, Munich y Stuttgart; además de conexiones con Bruselas y Varsovia en la época estival. Bernal ha valorado que estas conexiones "contribuyen al equilibrio del flujo turístico en el conjunto de la comunidad" y ha concretado que desde la administración regional se trabaja "para alcanzar una conectividad más sólida, diversificada y eficiente, que potencie los aeropuertos regionales y conecte mejor el destino con nuestros emisores".

Al hilo, ha destacado la aportación a los destinos mediante estas conexiones a ambos aeropuertos, puesto que "diversifican su conectividad y garantizan la llegada a estas provincias de viajeros con una elevada estancia media que generan un importante gasto". Junto a la capacidad "ampliada y creciente" en Jerez y Almería, TUI Group también cuenta con 333.000 plazas hacia el aeropuerto de Málaga y ofrece un total de 17 itinerarios diferentes en los principales mercados emisores europeos que incluyen las provincias de Córdoba, Granada y Sevilla.

Precisamente, también se trabajará junto al operador en definición de nuevos productos turísticos en el destino, en línea con el objetivo de la Consejería de "reposicionar la marca Andalucía en mercados maduros", a través de nuevas propuestas y segmentos de mayor valor.

Por otra parte, el acuerdo contempla la puesta en marcha de una campaña de comunicación que refuerza el posicionamiento del destino en mercados estratégicos europeos para impulsar un aumento de la demanda y permitir el crecimiento de su programa en la región. La campaña se concentrará en los emisores con mayor capacidad de vuelos chárter y con programas consolidados de turoperación hacia los aeropuertos andaluces, "garantizando así el máximo impacto y retorno de la inversión con acciones dirigidas tanto a clientes potenciales como a empresas y agencias".

TUI Group, con sede en Alemania, es uno de los mayores operadores turísticos del mundo, con más de 33 millones de clientes, presencia en toda la cadena de valor turística --hoteles, aerolíneas, cruceros y agencias-- y un "fuerte compromiso con el turismo sostenible a través de la Fundación TUI Care". Al hilo, el consejero, en la segunda jornada de la ITB, también ha mantenido un encuentro de trabajo con prescriptores y altos cargos de empresas y operadores del mercado turístico alemán "para analizar la posición y oportunidades de Andalucía entre la demanda germana".

En contexto, entre los participantes en la cita se encuentran responsables de Olimar, Gebeco, Travelzoo, TUI, Trendtours, Urlaubspiraten, TVG Touristik, y FVW, con quienes se ha abordado el desarrollo andaluz en productos de nicho como el turismo sostenible, naturaleza, MICE, cultura o 'premium'.