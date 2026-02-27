Aena casi cuadriplicará la inversión en el Aeropuerto de Jerez en los próximos cinco años

Aena, la empresa semipública que gestiona de infraestructuras aeroportuarias, prevé invertir unos 95,1 millones de euros entre 2027 y 2031 en el Aeropuerto de Jerez. Este el importe reservado para la terminal jerezana en el Documento de Regulación Aeroportuaria (el Dora III 2027-2031), donde se planifica las inversiones a acometer en estas infraestructuras durante los próximos años. Este listado fue aprobado a mediados de mes por el consejo de administración de la gestora aeroportuaria y ahora se han concretado las inversiones por instalaciones.

En el caso de las previstas para Jerez, son las ya avanzadas por este medio el pasado mes de septiembre. Aunque no se contempla la ampliación de la pista, tal y como reclaman algunos sectores políticos y turísticos de la provincia al considerar que contribuiría a aumentar el número de rutas —aunque esta aseveración no se cumple en aeropuertos de similares características al de Jerez—, se prevé una inversión total que casi cuadriplicará al documento de regulación aeroportuaria vigente (el Dora II 2022-2026) donde se están realizando inversiones por un importe total de 24,6 millones.

Entre las inversiones más destacadas para el próximo quinquenio será la ampliación de la plataforma para la aviación general, la que utilizan 'jet' privados y helicópteros. Esta cuenta con 41 posiciones, de las que una parte se destinan a 'jet' privados, helicópteros y operaciones de carga o de estacionamientos largos y otra es de uso exclusivo de la escuela de pilotos. Además, y dentro del apartado de la mejora del campo de vuelo y plataforma, se prevén actuaciones para prevenir inundaciones y un nuevo edificio para el servicio de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto (SEI).

En cuanto a la mejora de procesos y calidad en el área terminal, se prevé una adecuación de la zona de estacionamiento de autobuses, la cubrición de las zonas peatonales mediante marquesinas y un nuevo equipamiento para la zona de facturación, entre otras. También se prevén actuaciones de mejora de la climatización de las instalaciones y de reducción del consumo eléctrico con la instalación de sistemas de bajo consumo y de reducción del consumo en las zonas de calderas y los equipos de climatización. Además, se acometerán mejoras en los sistemas de seguridad de la instalación aeroportuaria.

Teniendo en cuenta los importes, el Aeropuerto de Jerez recibirá la tercera mayor inversión de las terminales andaluzas, solo por detrás de los 'gigantes' de Málaga y Sevilla —se llevarán 1.500 y 235,2 millones de euros—. Mientras, Almería tiene asignados unos 43,8 millones; Granada, unos 42 millones; Córdoba, unos 17,9 millones; y el helipuerto de Algeciras, unos 3,4 millones. En cuanto al resto del país, y en comparación con instalaciones de similares características a la jerezana, solo le superarán Girona (112 millones)

Una subida de 25 céntimos en las tasas

Para financiar estas inversiones, Aena prevé un incremento de las tarifas aeroportuarias, una decisión que ya ha sido cuestionada por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) que considera que estas son fruto de "una subestimación del tráfico y una sobreestimación de los costes de capital y operativos". Según la gestora aeroportuaria, se estima que en el caso de Jerez el aumento medio anual será de unos 25 céntimos por pasajero, que se reducirían a poco más de 10 céntimos si las compañías cumplen con los requisitos para acogerse a los incentivos para el mantenimiento y crecimiento de rutas con la terminal.

El Documento de Regulación Aeroportuaria continúa ahora su tramitación. Así, tras haber sido aprobado por su consejo de administración, ahora deberán ser tanto la Dirección General de Aviación Civil como la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC). Su visto bueno definitivo va por cuenta del Consejo de Ministros, una aprobación que se espera finalice el próximo mes de septiembre.

La situación actual del Aeropuerto

A día de hoy, el Aeropuerto de Jerez no ha alcanzado los objetivos de crecimiento previstos en el actual documento de regulación aeroportuaria y que tiene vigencia hasta este año. Así, se preveía que para este 2026 la terminal superase los 1,1 millones de pasajeros. Bien es cierto que las previsiones para este año son halagüeñas, pues todo apunta a que se superarán las discretas cifras de 2025, donde hubo una bajada de pasajeros tras la marcha de Ryanair a finales de marzo del año pasado.

La terminal jerezana cuenta con capacidad para dar servicio a 2,4 millones de pasajeros al año —unos 1.600 a la hora—. Mientras el campo de vuelo tiene capacidad para 20 operaciones por hora y de 16 por hora en la plataforma comercial.