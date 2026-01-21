La UCA impulsa en el Campus de Jerez la formación práctica en Derecho Penitenciario

Imagen del Seminario Permanente de Derecho Penitenciario Role Play celebrado en el campus de la UCA en Jerez

La Universidad de Cádiz, a través de la Facultad de Derecho, ha celebrado con éxito el Seminario Permanente de Derecho Penitenciario Role Play: Comisión Disciplinaria y Junta de Tratamiento, una iniciativa formativa dirigida al alumnado de 4º curso del Grado en Derecho que ha tenido lugar en el salón de actos del Campus de Jerez.

El seminario, de carácter práctico e innovador, ha introducido a los estudiantes en una dinámica de simulación de roles, mediante la cual han podido poner en práctica conocimientos y competencias propias del Derecho Penitenciario.

La actividad se ha desarrollado en dos sesiones intensivas de simulación, centradas en el funcionamiento de la comisión disciplinaria y la junta de tratamiento, órganos esenciales en la gestión y seguimiento de los internos en los centros penitenciarios.

Durante el desarrollo de la actividad, el estudiantado ha asumido de forma activa las funciones de los distintos órganos implicados, resolviendo supuestos reales bajo la supervisión y asesoramiento de profesionales del ámbito penitenciario.

Para ello, se ha contado con la participación de funcionarios del Centro Penitenciario de Puerto I, que han trasladado su experiencia profesional al contexto formativo, así como con el apoyo de un equipo multidisciplinar compuesto por juristas, una trabajadora social y una psicóloga del propio centro.

La metodología role play aplicada en este seminario ha permitido al alumnado consolidar competencias clave —como la toma de decisiones, el análisis jurídico y la gestión de situaciones complejas— en un entorno que recrea con fidelidad el funcionamiento interno de instituciones penitenciarias.

Esta experiencia práctica complementa de forma significativa la formación teórica recibida en la asignatura de Derecho Penitenciario, facilitando una comprensión más profunda y aplicada de la materia.