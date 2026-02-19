La UE garantiza ayudas para la agricultura en Jerez y el resto de Andalucía tras el temporal

Un momento de la visita de Hansen, Moreno y Pelayo a una de las explotaciones afectadas por el temporal en Jerez.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha visitado este jueves, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, algunas de las zonas agrícolas más afectadas por el tren de borrascas que castigó semanas atrás a toda la comunidad. Tras recorrer una de las fincas afectadas en Jerez, el responsable de la Unión Europea ha agradecido la ayuda a todas aquellas personas que se han implicado en la gestión de esta "crisis". Ha puesto en valor tanto el trabajo ante unas inundaciones de tal magnitud y sin tener que lamentar víctimas mortales.

"Me parece muy importante que en esta situación extrema todos trabajan juntos a nivel regional, nacional y también a nivel europeo. Por eso estoy también acá, para exhibir también la solidaridad de la Unión Europea y de la Comisión Europea a los agricultores y ganaderos y los ciudadanos andaluces para todo lo que han sufrido estas semanas", ha dicho.

Hansen ha dejado claro que "todavía no estamos al final de esta crisis" y, por ello, "tenemos que ver lo que podemos hacer juntos también". El comisario ha recordado que ya visitó Andalucía en noviembre pero no ha dudado en volver y cambiar su agenda en pocos días, tal como ha desvelado Juanma Moreno. "Es muy importante que estemos juntos en las buenas y en las malas situaciones", ha añadido.

El responsable de Agricultura de la Unión Europea ha agradecido, además, la disposición del ministro de Agricultura, Luis Planas, "con quien estoy en contacto permanente para ver cómo la política agrícola puede ayudar a los agricultores". De hecho, ha reconocido que ante "el estado de calamidad" que sufren las zonas afectadas por el temporal "es muy importante que nosotros podamos pagar a los agricultores las subvenciones porque ahora no pueden cumplir con las exigencias, pero con eso lo podemos hacer y por eso es también importante que los agricultores y ganaderos sepan que el dinero sigue viniendo".

En segundo lugar, ha detallado que Planas le ha solicitado poner en marcha "la reserva de crisis que tenemos en la Unión Europea. No es mucho, son 450 millones para todo Europa. Sin embargo, con estas crisis podemos ayudar y el Estado también puede poner más dinero después". En tercer lugar, Hansen ha hecho mención del Fondo Europeo de Solidaridad, que podría destinarse a recuperar toda la infraestructura.

Durante su intervención desde Jerez, ha mostrado especialmente su preocupación por el tema de los seguros de los agricultores. Ha reconocido que las compañías "tienen miedo" de asegurar explotaciones. "Por eso estoy trabajando con la el Banco Europeo de Inversiones para encontrar un sistema más accesible, porque muchas veces los agricultores tienen que pagar primas muy altas", ha explicado, reconociendo que muchos "no lo hacen porque simplemente no pueden".

Antes de finalizar, Hansen ha recalcado que el cambio climático es ya "una realidad", por lo que augurado que este tipo de eventos extremos se repetirán en el futuro. Ante este panorama, "vamos a tener que adaptar las producciones a estos desafíos". Por ello, ha explicado que el presupuesto europeo también cuenta con el Fondo de Competitividad: "Yo he luchado mucho para que la agricultura y la bioeconomía tengan también acceso a eso, porque es una posibilidad para el futuro, para adaptarse mejor".

"Desde la Unión Europea vamos a hacer todo lo posible para ayudar y espero seguir trabajando juntos a nivel regional y nacional pero también europeo. Por eso soy optimista y creo que vamos a salir de esta crisis más fuertes".