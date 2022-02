Jerez despide a su hostelero más querido

Usando su lengüaje metafórico, Jerez entera ha dado este lunes su último adiós a Faustino Rodríguez, su hostelero más querido, fallecido el domingo a los 75 años de edad a causa de una grave enfermedad.

Correspondido, y con creces, con el mismo amor que profesaba a manos llenas por Jerez, muchos jerezanos han arropado a la familia en el funeral celebrado esta mañana en la iglesia de Santo Domingo. Responsables políticos, incluidos los cuatro alcaldes que ha tenido la ciudad en democracia, de los empresarios, las bodegas, el sector del comercio y el turismo..., y sobre todo, de la hostelería a la que dedicó toda su vida y a la que tanto aportó desde el Bar Juanito, han querido despedirse del que de forma unánime consideran el gran embajador de la marca Jerez, para corresponder con sus muestras de cariño a la familia del amigo que tanto echan ya en falta.

El padre Juan Carlos González ha dejado constancia de ello en la emotiva homilía, en la que ha resaltado que "Faustino ha tenido una vida plena que queremos que ahora se convierta en una explosión de vida nueva y eterna, en la que se le prodigue tanto bien como el ha dado a su familia y a Jerez, que hoy le despide devolviéndole parte de ese cariño que repartió"

"Se acaba esta vida pero empieza otra, la del triunfo del amor, el amor por Jerez, que lo ha reconocido como Hijo Predilecto y también con esta asamblea tan nutrida en reconocimiento de un hombre cariñoso, cercano y de palabra atenta. Eso es lo que nos llevamos, el amor que Faustino dispensó a chorros que hoy es correspondido con el cariño de la ciudad entera al que, como coincidían esta mañana en todos los programas de radio, ha sido el mejor embajador de Jerez, bonitas palabras que tienen que llenar de orgullo a su familia", ha ensalzado el sacerdote.

En el recuerdo de muchos de los asistentes se mezclan sentimientos de pesar por su repentina pérdida con recuerdos de de anécdotas y vivencias de una persona entrañable, plena de vitalidad y alegría, que transmitía a tantas personas que han compartido con Faustino Rodríguez momentos inolvidables que les acompañarán siempre.

Fau, el hermano y gran amigo, como lo han descrito muchos de los compañeros de profesión que se han dado cita en el funeral, el hostelero inigualable que aprendió de la escuela de la calle y que supo levantarse de los duros golpes que le deparó la vida, el peor de ellos, el de la prematura muerte de su hija Cristina a sus 39 años de edad hace apenas dos años, genio y figura capaz de arrancar una sonrisa incluso sin estar ya presente con el simple recuerdo de su peculiar forma de hablar, a golpe de metáforas y sonidos indescriptibles, pero con los que lo decía todo.

"Si fuera escritor habría sido William Faulkner, porque se iba por las ramas pero siempre volvía al tronco, y aunque muchas veces era difícil saber qué estaba diciendo, con sus frases semicortadas y sus driblings y metáforas, después de cuarenta años nos entendíamos con la mirada", ha comentado Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez y amigo íntimo del difunto, al que aún le cuesta trabajo asimilar su pérdida, porque "lo tengo tan presente que me parece mentira que se haya ido".

Muy impactado aún por la triste noticia, Pacheco ha recordado algunas de las anécdotas de los más de cuarenta años que han estado juntos, "él en su intensa actividad profesional y yo en política, y raro era el día en el que por 'h' o por 'b' no nos veíamos".

Para Pacheco, "no hay palabras por el dolor y por tantos recuerdos desde que empezamos juntos, él en la hostelería y yo en la política; Fau era el corazón que late en la ciudad, un referente de Jerez que es inolvidable". Cuenta Pacheco que en cierta ocasión fueron juntos a Londres, donde por entonces residía su hija Rocío, viaje que le encantó y sobre todo le sorprendió la comida en el hotel Ritz, en el que no dejaban entrar sin corbata. "Le dejé una para que pudiera entrar y desde entonces parecía que teníamos una competición por las corbatas y nos las regalábamos mutuamente, pero sobre todo le gustó el sitio, como cuando íbamos a Fitur, donde estábamos el menos tiempo posible durante la inauguración, porque estábamos deseando irnos a comer a un buen restaurante".

Como esta, hay miles de anécdotas de este hombre de gran corazón que llevaba dentro al niño, el mayor de una familia numerosa de siete hermanos que desde muy pequeño asumió grandes sacrificios para a ayudar en el negocio familiar fundado por su padre, el tabanco de la calle Consistorio en el que echó los dientes que, según él mismo decía, le dolían de tanto reír.

Esa filosofía de vida, donde la sonrisa estaba siempre presente por muy mal dadas que fueran las cosas, y la mano tendida a los demás le han acompañado hasta sus últimos días, en los que seguía tardando una hora en recorrer el camino del Mamelón a Pescadería Vieja por la cantidad de gente que se paraba a saludar.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, también muy afectada, ha confesado su tristeza por "el rápido desenlace que nadie esperaba. Es duro de asumir cuando una persona, a la que esperas encontrarte en la terraza de un bar o en la calle, se van tan rápido, una persona que siempre estaba pendiente de los demás, en lo bueno y en lo malo, y que siempre te llamaba para darte ánimos y hacerte el día más feliz".

Su predecesora en el cargo, María José García-Pelayo, se mostraba muy afligida en sus declaraciones a los medios, en la que ha resaltado la figura "tanto del hostelero, un referente internacional de Jerez, como de la persona, que se demuestra en el cariño y respeto que toda la ciudad le tenía, le tiene y le tendrá; una persona solidaria, entregada a los demás a la que vamos a tener siempre en el corazón y que deja un gran legado". En sus tiempos de alcaldesa, Faustino Rodríguez fue distinguido como Hijo Predilecto de Jerez, uno de los reconocimientos que acogió con más ilusión.

La también ex regidora jerezana, Pilar Sánchez, se ha trasladado desde Sevilla, donde reside en la actualidad, hasta la iglesia de Santo Domingo para dar el pésame a la familia de un "gran jerezano" y un "gran amigo" y al que ha recordado que "reconocimos durante mi mandato con el Premio Ciudad de Jerez". "Me ha dado mucha rabia no enterarme hasta esta mañana de la muerte de un hombre al que quería todo el mundo y al que Jerez tiene que estar enormemente agradecido por su labor en favor de la ciudad. "Lo recuerdo como un hombre luchador, generoso, feliz y alegre", ha añadido.

Todos los presentes, entre los que figuraban el presidente de los empresarios de la provincia (CEC), Javier Sánchez Rojas; la presidenta de los comerciantes del centro (Acoje), Nela García; el presidente de la patronal hostelera (Horeca), Antonio de María Ceballos; su homólogo en la asociación de empresarios hoteleros, Stefaan De Clerck; el responsable del Clúster Turístico Destino Jerez, Antonio Mariscal; Josefa Parra, de la Fundación Caballero Bonald; la directora del Villamarta, Isamay Benavente; el tenor jerezano, Ismael Jordi; y un sinfín de hosteleros de la ciudad, caso del cocinero Juan Carlos Carrasco, Manolo Lugo (Camino del Rocío), Javier Muñoz (La Carboná), Javier Sánchez Mellado (El Gorila), Pablo Durán (Café Central) , Fermín Anguita (El Bichero y Bodosky), y del Bar Arturo han tenido palabras de elogio hacia Fau.

Manuel Gónzález Almagro, Chule (La Marea), muy afligido como todos los presentes, compartió con Faustino muchos días de conversación sobre sus duros inicios en la hostelería, pero también grandes momentos. "Era único, un estandarte de la hostelería con el se pierde la base".

Chule cree que "habría que crear otro Faustino" y recuerda que "él se vanagloriaba de no saber freír ni un huevo, y era verdad, pero su habilidad para atraer a los clientes era única; ha paseado el nombre de Jerez por todo el mundo y ha hecho que todo el mundo venga a Jerez, también a probar sus famosas alcachofas, con las que le dieron un premio muy importante" -el Premio Nacional de Tapas-.

De su don natural para las relaciones públicas, este veterano hostelero del centro destaca que "fíjate si tenía habilidad, que muchos clientes venían a La Marea después de pasar por el Bar Juanito y me decían que Faustino les había vaciado la cartera con dos papas aliñás y un poco de sangre con tomate, que encima se las había comido él; ese era Faustino, no importaba lo que te costara, pero todo el mundo quería estar con él porque lo pasaban bien y era como estar con el Dios de la hostelería".

Para José Manuel Trillo, ex secretario general de la unión local de CCOO, era "una buena persona y muy solidaria, pues siempre ha participado en todas las causas relacionadas con la ciudad, la última, la de la plataforma Asta Regia y, personalmente, tengo que agradecerle que fuera uno de los pilares en su día de de la plataforma que luchó por mi indulto".

El guitarrista Paco Cepero ha mostrado su pesar por la pérdida de "una persona muy querida para mí, proque empezamos juntos, yo con la guitarra y él en la hostelería; es alguien irremplazable y que ha aportado mucho a Jerez".