El último juicio contra Pedro Pacheco será entre el 15 y el 19 de julio

El ex alcalde Pedro Pacheco se enfrentará entre el 15 y el 19 de julio del año próximo a su último juicio en la Audiencia Provincial. Se trata del denominado ‘caso Rotonda’ en el cual se le acusa por el fraccionamiento de unas obras a lo largo y ancho de la ciudad. El ministerio fiscal no ve delito alguno, por lo que no acusa, mientras que la acusación particular formada por varios propietarios sí que solicita penas de inhabilitación para el ex regidor jerezano.

Según ha podido saber este medio, la acusación será ejercida por el abogado Francisco Pérez Vera, quien ya la ejerciera durante el no menos conocido caso de los ‘Huertos de Ocio’ y que concluyó con condena mínima para Pacheco.

En esta ocasión, el abogado granadino solicita contra el ex alcalde, el técnico y ex director de la GMU José Agüera y el ex gerente de dicho organismo Luis Cruz penas de inhabilitación por quince años, así como el pago de las costas que genere el juicio. Este abogado les considera partícipes y autores de un presunto delito de prevaricación continuada.

En el referido escrito de acusación se les acusa de “realizar actos dirigidos a la adjudicación de numerosas obras, como supuestas contrataciones menores, a la empresa Jerecom, sin seguir el procedimiento legalmente establecido, a cuyo efecto o bien recurrían a la práctica de un indebido fraccionamiento del objeto de los contratos, para que no excedieran del importe establecido en los contratos menores o bien simplemente se daba lugar a la contratación y ejecución de las obras sin tramitación de expediente administrativo alguno, y todo ello dirigido a eludir los requisitos de publicidad y concurrencia en las contrataciones administrativas”.

En total, la acusación particular enumera 50 obras en las que presuntamente se llevaron a cabo estas prácticas. Por todo ello considera que los acusados perpetraron los referidos delitos continuados de prevaricación. La acusación particular, por este motivo, pide que en el juicio además de los acusados preste declaración el administrador de Jerecom, José Grimaldi, además de los seis denunciantes de los hechos.

Entre las obras que han sido denunciadas por esta práctica se encuentran la glorieta del Calvario, la rampa de los soportales de Madre de Dios, la instalación de juegos infantiles en la urbanización El Bosque, el acerado de la calle Alanta, la pavimentación de la calle Nieves, las barandillas de la plaza de la Herradura, la zona verde de la avenida Blas Infante, los aseos del campo de fútbol de San José Obrero, la pavimentación del entorno de la parroquia de Las Nieves, los accesos al instituto Princesa Sofía, así como la cimentación de las rotondas 1, 2, 3 y 4 de la Ronda Este, entre muchas otras. Cabe destacar que son estas últimas obras las que reportan el nombre popular a este caso: el ‘caso Rotonda’.

Por el contrario, la Fiscalía no ve delito alguno en este asunto. Según apunta en su escrito, todo el asunto gira en torno a “la adjudicación entre los años 2004 y 2007 en favor de Cartuja Obras Civiles SA y Jerecom de numerosas obras”. En este caso concreto el ministerio público es mucho más escueto y enumera tan sólo tres obras de las que, además, dice que “no constituyen la infracción penal que se pretende”.

Así, el fiscal señala que la acusación particular “no especifica en ningún momento en qué consistió la participación de las tres personas que están encausadas” y añade que “en el escrito de acusación tan sólo se hace referencia a un listado de obras estableciendo respecto a cada una de ellas fecha de certificación e importe sin más reflexión o referencia” por lo que “hemos de reiterar lo ya referido en el sentido de que no quedan descritos hechos o conductas susceptibles de infracción penal”.

Continúa el ministerio público, “al no entender los hechos como constitutivos de infracción penal alguna, no hay partícipe alguno y no concurren circunstancias para imponer sanción penal”.

Con este juicio se cerrará el periplo judicial de Pedro Pacheco que comenzó allá por 2013 cuando el ‘caso Asesores’ le mandó a prisión junto a José López y Manuel Cobacho.