"Es urgente, tienen que salir de allí"

Davinia Ramírez y su familia acogen desde hace tres años a Denys, un niño ucraniano de 12, que viene a Jerez en vacaciones de verano y Navidad. Hace ya varios días que no saben nada de él. "La única noticia que tenemos es que está refugiado en un sótano junto a su madre y otras familias. No pueden encender los móviles por la geolocalización", cuenta Davinia desesperada, que confía en que se encuentren bien. Denys vive en Ragovka, que ahora mismo está completamente ocupada por tanques rusos.

Esta familia jerezana es una de las muchas acogedoras de pequeños ucranianos que pertenecen a la ONG 'Infancia de Nad'. "Si ya de por sí viven mal, con pocos recursos, pues imagínate ahora, sin apenas nada, alimentos, medicinas...", añade Davinia, que destaca que desde esta asociación "nunca se ha pedido dinero, las familias sufragamos los viajes y la estancia de los niños, pero ahora mismo sí necesitamos recaudar fondos para pagar alojamientos cuando vengan estas familias, los vuelos, la gasolina de los autobuses que vayan a recogerlos o transporten alimentos... La asociación no se lo puede permitir. Cualquier ayuda, por poca que parezca, es crucial".

Son muchas las familias que quieren colaborar en la acogida de estos niños en estos momentos. Davinia ha comunicado a la ONG que recibiría a Denys junto a uno de sus hermanos, el otro (son tres) iría junto a su familia acogedora de Huesca. "Pero dependemos de la decisión de su madre allí, que quizás prefiera que no salgan del país por miedo a que les pase algo por el camino. No sabemos, en tal caso, si ella se vendría con ellos o si esperaría al padre ya que los hombres no pueden salir. No sabemos nada aún".

Las noticias de la guerra en Ucrania se van sucediendo por minutos y desde esta ONG no cesan en su labor de protección a estos niños y sus familias. 'Infancia de Nad' es una asociación de familias que sufraga los gastos de la venida de niños ucranianos en verano y Navidad. "Hay unos 220 niños que tienen familia de acogida en España, a los que se les está haciendo un seguimiento para saber dónde se encuentran, pero hay un grupo del que no sabemos nada aún. Estamos muy preocupados. La recomendación a día de hoy es que los menores se refugien en los búnker, que no salgan para nada. Pero lo que estamos esperando es que las autoridades, los gobiernos, la ONU, pacten un alto el fuego para poder evacuar al mayor número de niños, que están repartidos por todo el territorio de Ucrania. Actualmente es imposible, no se puede entrar ni salir", subrayan desde la asociación.

La mayoría de estos niños están tutorizados. Es el caso de Nika, una pequeña con familia de acogida en Jerez, pero que se encuentra en un búnker junto a una mujer, trabajadora social, que se ha quedado junto a los niños de un orfanato cada noche, a los que lleva algo de alimentos. "Necesitan ayuda, les han cortado la luz, no sabemos cuánto tiempo van a poder aguantar. Algunos niños están enfermos y necesitan medicación y no pueden estar en estas condiciones. Es urgente, tiene que salir de allí".

El Gobierno español ha puesto a disposición de esta ONG dos aviones para evacuar a 500 personas, que se encuentran en la frontera, zona en la que no se puede entrar. "Está siendo crucial la ayuda en Jerez de 'Hombros contra el hambre en Jerez' y CEAin. En Cádiz somos unas 15 familias, pero hemos recibido cientos de peticiones para acoger, que hemos organizado en un listado porque la intención es sacar de allí al mayor número de niños posible, ya que vendrían familias completas. Por ello, estamos buscando también casas de acogidas no sólo para los niños, sino también para sus madres o abuelas. También demandamos pisos de alquiler y la donación de alimentos, medicamentos, conservas, ropa de abrigo, pañales, utensilios de bebés... La gente huye con lo puesto, han dejado atrás todo. Nunca hemos pedido dinero pero ahora sí lo necesitamos para la gasolina de los autobuses, ropa, medicamentos, material escolar para cuando vengan, el alquiler de casas, ayudar a las familias de acogida que por causas del Covid ahora tienen menos recursos pero que quieren seguir ayudando... Se pueden hacer donaciones al número de cuenta: ES86 2100 2808 5501 0068 4718 o contactar a través del teléfono 632 78 93 05.