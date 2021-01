Las vacunas contra el coronavirus llegan a las residencias de Afanas Jerez

Las residencias de Afanas Jerez están en pleno proceso de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2, conocido por Covid-19. La estrategia de vacunación en España estipula que "en la primera etapa se ofrecerá la vacunación de manera priorizada a las personas residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes".

"Y por fin llegó el día tan esperado y deseado por todos y todas en los servicios residenciales de nuestra asociación. La campaña de vacunación comenzó la semana pasada en la residencia M.ª Dacia González Gordon y durante la tarde de este jueves han llegado a las primeras dosis a los residentes y trabajadores de la residencia para personas con grandes necesidades de apoyos Vista Hermosa", declaran desde la entidad.

La protección óptima de la vacuna se consigue hacia los 14 días tras haber recibido la segunda dosis. La coordinadora de la residencia M.ª Dacia González Gordon, Encarnación Lobo, subraya que "deseamos recuperar cuanto antes la normalidad y retomar las rutinas tan necesarias para las personas a las que apoyamos en nuestra asociación".

"Hasta que no hayamos logrado alcanzar la inmunidad de grupo, no podremos dejar de lado las medidas preventivas actuales, seguiremos tomando las precauciones de seguridad para que todos podamos disfrutar de una tan esperada desescalada segura. No se debe bajar la guardia", añade Cristina Gaitero, coordinadora del centro Vista Hermosa.

Tras recibir la dosis, Gemma Fernández, gerente de la Afanas Jerez, señala que "por fin hay una esperanza real para poner fin a esta pandemia", y resalta que la vacunación "se está produciendo sin ninguna incidencia y con la magnífica cooperación de la Gestión de Casos. Así como la sobresaliente concienciación de los profesionales sociosanitarios sobre su responsabilidad en este momento crítico".