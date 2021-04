De una petición a un bulo

Las ganas por comenzar el proceso de vacunación de muchas personas, sobre todo las que se encuentran en un determinado segmento de edad y que todavía no lo han hecho, provoca que cualquier situación se intente aprovechar para ello.

El ejemplo más claro sucedió en la jornada de ayer en Ifeca, donde un mensaje desde un teléfono particular de una sanitaria provocó una oleada de llamadas tratando de obtener la ansiada cita para vacunarse.

Al parecer, una persona envió a alguien un mensaje de whatsapp en el que se ofrecía un teléfono de contacto al que llamar para vacunarse si estaba en la franja de edad comprendida entre 60-65, supuestamente porque algunas de las citas previstas en principio, habían sido rechazadas, de ahí que quedase un remanente de vacunas. Al menos esa es la explicación que se ofreció a este Diario cuando se llamó a dicho teléfono preguntando por esta posibilidad.

El mensaje se convirtió entonces en viral, y al poco tiempo las llamadas al número facilitado se multiplicaron. Por supuesto, según informaron desde dicho teléfono, las vacunas que se ofrecían también.

No obstante, en la tarde de ayer, a las personas que acudieron a vacunarse, les preguntaron textualmente: ‘¿Usted tiene cita o viene por el bulo?’, demostrando así que la situación se había ido de las manos.

Sobre este asunto, la Consejería de Salud y Familias explicaba que “en el día de hoy-ayer para el lector- se ha procedido a citar a gente para vacunarse en Ifeca, y se ha llamado a gente de los grupos pertinentes para que acudieran, siempre con cita previa dada telefónicamente. Sin embargo, alguien ajeno a la organización ha elaborado un mensaje pidiendo a la población que acudiera y ofreciendo el teléfono personal de contacto de una profesional sanitaria, lo cual ha generado una enorme confusión”.

No es la primera vez que se ha producido una situación similar en las últimas semanas, de hecho a principios de mes en Sevilla se sucedió un hecho parecido con otro bulo que hizo congregar a las puertas de centros sanitarios a personas de 80 años.

Por esta razón, “desde la Consejería de Salud y Familias se recuerda que no se están haciendo llamamientos masivos para la vacunación. Los ciudadanos, en función del grupo al que pertenezcan, serán citados desde su centro de salud y no es necesario que se dirijan a ningún punto de vacunación sin tener su correspondiente cita. En el caso de estas personas citadas previamente, si por cualquier razón no ha podido o querido ir, pueden ponerse en contacto con su centro de salud, que le volverá a dar cita. En ese sentido, hay que reiterar que si hay algún mayor de 80 años que aún no haya sido vacunado, lo comunique proactivamente a su centro de salud, para que se le gestione la cita de forma inmediata”.

Hay que recordar que en la actualidad, según se recoge en la web del Servicio Andaluz de Salud, son varios los segmentos de edad que se encuentran vacunándose. En concreto, lo están haciendo personas de 56 a 65 años de edad (nacidas entre 1956 y 1965, ambos inclusive); personas entre 70 y 79 años de edad (nacidas en 1942 y 1951, ambos inclusive), personas de 80 o más años (nacidas en 1941 y años anteriores), y personas a partir de 16 años con patologías de muy alto riesgo. Además, hay colectivos que ya han recibido la primera dosis y se encuentran a la espera de completar el proceso en las próximas semanas.