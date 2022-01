Una vecina de San Juan de Dios en Jerez vive con "miedo" a que se le "caiga el techo encima"

Paqui Argudo lleva unos ocho años residiendo en los bloques de San Juan de Dios. Según explica, desde que se mudó a un inmueble situado en una segunda planta, el piso de la planta superior ha estado siempre vacío. Al parecer, su propietario era extranjero y acabó marchándose fuera de España.

Esta circunstancia propició que el piso fuese utilizado años atrás "por okupas que se metieron con dos perros". Durante la ocupación del inmueble, Paqui asegura que se llevaron las ventanas provocando que entrase agua en el piso, que acabó afectando a su vivienda. Por ello, tras lo ocurrido, dio parte al Ayuntamiento para reclamar ayuda y alguna solución porque "desde entonces comenzó a caer un chorrito de agua en la pared". Afortunadamente, Paqui explica que el Ayuntamiento actuó y tabicó el piso.

Sin embargo, el inmueble vacío sigue siendo objeto de vandalismo en la actualidad y prueba de ello es que "han abierto un boquete para volver a ocuparlo". De hecho, esta vecina de San Juan de Dios explica que ya ni siquiera "hay tubos, se han llevado hasta los tubos esos de metal".

"No sabemos cómo entra agua pero yo he quitado hasta la cama de mi niño porque me da miedo. Fui a Patrimonio pero no constaba allí porque es propiedad y fui también a Sanidad", cuenta Paqui con desesperación.

A pesar de sus intentos por encontrar ayuda, lo cierto es que esta vecina de San Juan de Dios lleva el último mes con una filtración de agua continua en su vivienda. "Mi habitación y la otra están curvadas", asegura, alertando sobre los daños que podría estar causando a su vivienda.

A esto se une que la numerosa basura acumulada en el inmueble superior desprende "un olor horrible". "He dado los pasos que he podido pero es una propiedad privada y, no puedo entrar. Dije que incluso quitaba yo la basura y el agua, pero es que hay mucha agua".

Paqui hace pública su historia porque ya no sabe a dónde acudir para que la ayuden. "Hay ya rajitas en las paredes y gotea agua en la habitación", asegura. Además, al margen de los malos olores y de la humedad, su temor es que esta situación podría empeorar si nadie le pone remedio: "Tememos que haya un derrumbe porque estas casas son muy antiguas y el techo está curvado. Me da muchísimo miedo que el techo se me pueda caer encima”, destaca.

Los problemas de este piso afectan, además, a otros vecinos cercanos "y según me cuentan han presentado también quejas".