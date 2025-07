Los vecinos del centro histórico denuncian el "descontrol del ocio nocturno"

La asociación de Vecinos del Centro Histórico organizó el pasado jueves una reunión con vecinos de distintas zonas afectados "un problema común, la falta de descanso provocada por el descontrol del ocio nocturno". Desde este colectivo reconocen que se trata de un "problema absolutamente prioritario de solucionar, máxime cuando el propio Ayuntamiento trata de vender un modelo de centro residencial", se recoge en una nota. Sin embargo, dicho problema "lejos de solucionarse año tras año ha ido agravándose, y se teme que empeore en época estival".

Los vecinos lamentan que se esté siguiendo el mal ejemplo de ciudades como Málaga o Sevilla, donde sus centros histórico se han convertido "en verdaderas carpas de fiesta y decorados para el turística, relegando al vecino a ser un mero y sufrido espectador, o expulsándolo, en el peor de los casos, de sus propios barrios".

El pasado enero se aprobó la Ordenanza Contra el Ruido de Jerez, una norma, destinada a reducir la contaminación acústica y garantizar la buena convivencia en la ciudad. Pero "¿qué medidas ha tomado el Ayuntamiento desde entonces? ¿por qué, después de dos años no se ha aprobado el expediente de las Zonas Acústicas Saturadas de Calle Remedios y Algarve? ¿por qué no se están sancionando y levantando las terrazas que incumplen? ¿por qué no se respetan los horarios de carga y descarga? ¿por qué hay salas de fiesta operando en el Centro Histórico en zona residencial? ¿por qué no se respetan los horarios de cierre de los locales? ¿por qué aún no se ha constituido la Mesa de Veladores? Y sobretodo ¿por qué no se está respetando el descanso y la vida vecinal?", se preguntan los vecinos.

Los propietarios de ests viviendas hablan de "salas de fiestas en pleno centro, botellonas hasta altas horas de la madrugada en nuestras plazas, un ayuntamiento que no hace cumplir la normativa y una policía local que a duras penas se presenta son un cóctel perfecto para seguir transformando nuestro centro histórico en una carpa de feria. Es alejarlo todo lo posible de un centro histórico residencial. ¿Esto es lo que el Ayuntamiento quiere? ¿Así quieren que sea el Centro Histórico en una ciudad candidata a Capital Europea de la Cultura? Los vecinos desde luego que no".

Para ellos, "vivir en el centro histórico ni puede, ni debe significar pagar un peaje. No debe ser una preocupación constante por no descansar, por no llegar a nuestros hogares, y no debe hacernos sentir ninguneados y absolutamente abandonados.Tornería, Plaza del Banco, Plaza Esteve, Algarve, Progreso, Plateros, Francos, Gibraleón, San Marcos, Asunción, San Mateo…son solo ejemplos de una lista tremendamente preocupante".

Desde la AVV Centro Histórico – Intramuros "hemos recogido el sentir y la preocupación de vecinos de distintos barrios y juntos reclamamos la aprobación final de las Zonas Acústicamente Saturadas de Calle Remedios y Algarve e Inicio de expediente ZAS en Plaza Plateros – Progreso. Un instrumento, que, con valentía y voluntad política, sí podría mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. La descentralización de las fiestas, pues nuestras calles y plazas no son casetas de feria. Plaza de la Asunción, Plaza del Banco o Alameda Vieja son algunos ejemplos. No podemos seguir soportando conciertos, fin de semana tras fin semana en espacios vecinales. El Ayuntamiento dispone de infraestructura habilitada para actividades de tal calibre como Sala Paúl, Claustros de Santo Domingo o IFECA. Sumado a esto, los eventos en nuestras plazas, más allá de afectar al descanso, conllevan una serie de daños colaterales. Botellón, suciedad, inseguridad y la imposibilidad, en muchas ocasiones de llegar a nuestras viviendas. Forzar el cumplimiento de las zonas habilitadas y horarios de carga y descarga. La ausencia de control no solo afecta al descanso vecinal, afecta a nuestro patrimonio. ¿quién repone la solería absolutamente destrozada de la Plaza de La Asunción, por ejemplo? Sanción y vigilancia a terrazas y veladores. La ocupación del espacio público es absoluta preocupante. Estamos perdiendo espacio peatonal y espacio de paseo. Estamos perdiendo arbolado y bancos que son sustituidos vilmente por mesas y sillas. Y por supuesto, pedimos la constitución de la Mesa de Veladores según se recoge en la Ordenanza municipal. Un órgano que, aunque no es vinculante, puede trabajar de manera real por el cumplimiento normativo y la calidad de vida de los vecinos".

Finalmente, piden al Ayuntamiento y al gobierno actual "que vele por nuestros vecinos, no un gobierno al servicio del lobby hostelero. Por ello, y a petición vecinal, se solicitará a lo largo de estos días una reunión urgente con la Delegada de Urbanismo y la propia alcaldesa. Porque cuando se cierran los bares y se apagan las luces.... nosotros seguimos estando aquí".