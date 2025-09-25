Vecinos del centro de Jerez: "Al Ayuntamiento le importamos muy poco"

Un año después de la incorporación de las calles Remedios, Santa Ana y Algarve a las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) del Centro Histórico de Jerez, los vecinos se siguen preguntando "por qué el procedimiento administrativo está paralizado". El 24 de septiembre de 2024 se publicaba en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) dicha resolución de declaración de estas vías como zona ZAS, un proceso que se inició en noviembre 2023 y que aún no se ha resuelto. Los afectados denuncian que han solicitado el expediente por el portal de transparencia del Ayuntamiento de Jerez y que aún no han recibido la información.

Los residentes recordaban el pasado mes de abril que la situación seguía "sin novedades, tal como está hoy, y con un periodo de alegaciones que se ha prolongado en el tiempo más de la cuenta sin dar ninguna respuesta. Nosotros cumplimos los plazos de presentación de dichas alegaciones y, sin embargo, no sabemos aún qué está pasando con esta situación, que parece paralizada, el Ayuntamiento no terminan de ejecutar esta declaración de zona ZAS y nosotros estamos desesperados. Las Navidades están ahí y seguiremos igual. Sin respuesta".

"Lo que está claro es que el Ayuntamiento no va a declarar esta zona ZAS porque no le interesa, no quiere. Sólo mira por el interés de los hosteleros y no de los residentes. No le importamos nada. Luego dicen que quieren repoblar el centro, pues no sé cómo. Es una vergüenza", apunta un afectado, que se pregunta cómo es posible que se permita "el jaleo que se forma por las noches en los bares de Algarve, esquina con Conde Cañete del Pinar. Es insoportable".

Desde la asociación de Vecinos del Centro Histórico de Jerez siguen "esperando la resolución del expediente de la declaración como ZAS de las calles Remedios y Algarve. Seguimos esperando que se resuelvan las alegaciones. Seguimos esperando que se apliquen las medidas correctoras del Plan Zonal de Actuación en esas calles. Y mientras seguimos esperando, el problema no solo persiste, sino que se incrementa con más ocio y con la apertura de nuevos locales".

"La declaración de ZAS -añaden- y la reciente actualización de la Ordenanza contra la Contaminación Acústica introducían nuevos criterios que iban a garantizar una mayor protección en edificios residenciales y una mayor protección a nuestros vecinos. Desde la Asociación de Vecinos Centro Histórico y la Asociación de Vecinos de calles Remedios y Algarve denunciamos, de nuevo, públicamente la situación de desamparo y desprotección que tienen los vecinos de la zona. Es inconcebible el trato y el maltrato al que están sometidos semana tras semana, mientras el Ayuntamiento sigue impasible, incapaz de mirar de frente, mientras sigue beneficiando a la hostelería y nos convertimos sin frenos en un parque temático". "Hace meses -concluyen- que los vecinos de la zona, por activa y por pasiva, han solicitado el expediente de la ZAS. ¿Por qué el Ayuntamiento sigue sin darles ninguna respuesta?".

El delegado de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Protección Animal, Educación y Deportes, Jaime Espinar (hoy delegado de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética) respondía ese mencionado mes de abril, respecto a la paralización de ZAS, que se estaba "trabajando en ello para encontrar la mejor fórmula que ayude a mejorar la situación".

Hay que recordar que Remedios, Santa Ana y Algarve se sumaban así hace un año a una relación de calles que ya estaban determinadas como ZAS en el centro histórico de la ciudad: San Pablo y Caballeros, y plaza Vargas y plaza del Clavo.

Reglamento para la preservación de la calidad acústica

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de febrero el Reglamento para la Preservación de la Calidad Acústica en Andalucía, una normativa que moderniza y refuerza las medidas de prevención, vigilancia y control de la contaminación acústica en la comunidad autónoma. Con este nuevo marco regulador, se da un paso decisivo para garantizar el derecho al descanso de la ciudadanía y la protección del medio ambiente, al tiempo que se fomenta un desarrollo equilibrado de las actividades económicas y sociales, según apunta el Portal Ambiental de Andalucía.

La nueva regulación sustituye al anterior Decreto 6/2012, que establecía la normativa de protección contra la contaminación acústica en Andalucía. Su actualización ha sido necesaria para mejorar la eficacia en la gestión del ruido, integrar los cambios normativos producidos en los últimos años y armonizar la legislación andaluza con la normativa estatal y europea. Así, el nuevo reglamento mantiene como principios fundamentales la prevención del ruido, su vigilancia y la reducción de sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, al mismo tiempo que se establecen límites más claros para las emisiones acústicas de actividades, infraestructuras y establecimientos públicos y nuevos criterios para la zonificación acústica de los municipios andaluces.