Vecinos del centro de Jerez: "La novedad es que seguimos sin poder descansar"

"La novedad es que no hay novedad". Así se podría resumir la situación que siguen viviendo los vecinos de Remedios, Algarve, Esteve, Plateros, Progreso, Consistorio, Letrados... en Jerez ante la no resolución municipal de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), que incluyen a estas vías. "Que nos encontremos suciedad, vómitos y orín en las puertas de nuestras casas cada mañana los fines de semana ha pasado a segundo plano; aquí lo más importante y grave es la falta de descanso. Es desesperante", apuntan desde la Asociación de Vecinos de estas calles.

Tras la incorporación el pasado mes de septiembre de 2024 de las calles Remedios, Santa Ana y Algarve en las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) del Centro Histórico de Jerez, los vecinos se siguen preguntando "por qué el procedimiento administrativo está paralizado". Hay que recordar que los trámites se iniciaron en noviembre de 2023, y en enero pasado todavía se estaban revisando las alegaciones. "Hostelería y asociaciones hicimos nuestras alegaciones dentro de plazo y sabíamos que durante las Navidades todo se iba a paralizar, pero no tanto". Hasta hoy.

Si las Navidades fueron "criminales" para estos residentes, ahora llegan los días más gordos de la Semana Santa y la pesadilla se repite. "La novedad es que no hay movimiento y lo de la zona ZAS está megaparado y no se resuelve. El problema es que esto no se soluciona y los bares siguen igual: veladores sin permiso, ruidos, consumo de alcohol en las calles, etc.", apuntan los afectados, que subrayan que se sigue sin respetar la normativa en cuanto a la contaminación acústica. "Sí, volveremos a vivir estos días como lo llevamos viviendo años: con molestias, suciedad, con todo. Pero lo peor es que desde el Ayuntamiento se sigue sin resolver la zona ZAS y desde la asociación hemos pedido a través del portal de transparencia municipal todo el expediente y no nos lo han enviado aún. Desde el Ayuntamiento dijeron que estaba parado porque había muchas alegaciones, ¿tantas como para que esto esté paralizado? No lo entendemos".

Y el verano está aquí, "la gente volverá a salir, el mismo jaleo de siempre, y nos plantaremos en las Navidades sin que se haya resuelto nada", temen. De hecho, también está pendiente de resolver la consulta pública que abrió el Ayuntamiento tras las últimas Navidades por la creación de una ordenanza municipal que regule las zambombas. "La última reunión a la que nos convocaron se canceló y no sabemos qué pasará al respecto".

Y es que "todo está tremendo. La esquina de Algarve con Remedios, la otra esquina de más allá, la plaza Esteve con los ruidos de los bares, los veladores en calles estrechas, beber en la calle, botellones... No se ha tomado ninguna decisión o por lo menos no hemos notado ninguna iniciativa desde el Ayuntamiento".

El delegado de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Protección Animal, Educación y Deportes, Jaime Espinar, responde, respecto a la paralización de ZAS, que están "trabajando en ello para encontrar la mejor fórmula que ayude a mejorar la situación".

Nuevo reglamento para la preservación de la calidad acústica

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de febrero el Reglamento para la Preservación de la Calidad Acústica en Andalucía, una normativa que moderniza y refuerza las medidas de prevención, vigilancia y control de la contaminación acústica en la comunidad autónoma. Con este nuevo marco regulador, se da un paso decisivo para garantizar el derecho al descanso de la ciudadanía y la protección del medio ambiente, al tiempo que se fomenta un desarrollo equilibrado de las actividades económicas y sociales, según apunta el Portal Ambiental de Andalucía.

La nueva regulación sustituye al anterior Decreto 6/2012, que establecía la normativa de protección contra la contaminación acústica en Andalucía. Su actualización ha sido necesaria para mejorar la eficacia en la gestión del ruido, integrar los cambios normativos producidos en los últimos años y armonizar la legislación andaluza con la normativa estatal y europea. Así, el nuevo reglamento mantiene como principios fundamentales la prevención del ruido, su vigilancia y la reducción de sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, al mismo tiempo que se establecen límites más claros para las emisiones acústicas de actividades, infraestructuras y establecimientos públicos y nuevos criterios para la zonificación acústica de los municipios andaluces.

Uno de los aspectos más relevantes de la norma es la incorporación de una metodología de evaluación previa al inicio de la actividad en establecimientos con terrazas y veladores. Este procedimiento permitirá garantizar desde el primer momento que estos espacios cumplen con los objetivos de calidad acústica en el interior de las viviendas colindantes. Además, se han reforzado las exigencias de aislamiento acústico para actividades que generan elevados niveles de ruido. Este aspecto ya se encontraba presente en la anterior normativa, pero con esta actualización se introducen nuevos criterios que garantizan una mayor protección en edificios residenciales y en zonas de especial sensibilidad, como hospitales o centros educativos.

Igualmente, el reglamento establece nuevas exigencias en el uso de limitadores-controladores de sonido en establecimientos con equipos de reproducción o amplificación audiovisual. De este modo, a partir de ahora será obligatorio su uso en todos aquellos locales donde el nivel de emisión sonora pueda superar los 85 decibelios, reforzando el control del ruido generado en el interior y su impacto en el entorno. Asimismo, se ha introducido un sistema mejorado para la medición del ruido en caso de denuncia. Con la nueva normativa, los ensayos acústicos podrán realizarse también en la fachada de la vivienda afectada, lo que supone una garantía adicional para aquellas personas que sufran los efectos de la contaminación acústica en sus hogares.

Otra de las novedades del reglamento es la regulación específica de las terrazas y veladores, elementos cada vez más frecuentes en la hostelería y el ocio urbano. Su inclusión como emisores acústicos en la normativa permitirá una mejor planificación y gestión del ruido en los municipios, equilibrando el derecho al descanso con el desarrollo de actividades económicas.