Más de una veintena de cantaores, inscritos en el concurso de cante

Dentro de la apuesta emprendida por la organización, destaca la recuperación de un concurso de cante, tratando de rememorar aquel que en 1962 preparó el Ayuntamiento de Jerez de la mano del entonces alcalde, Tomás García Figueras , y que pasó a la historia no solamente por la participación de numerosos artistas sino por la polémica que desató entre los aficionados por las decisiones del jurado.

Ikea se apunta al flamenco en su tienda de Jerez

La cantaora Marga de Jerez y el guitarrista Agustín de la Fuente han sido los dos primeros artistas que han llevado el flamenco en directo a una tienda de la multinacional sueca IKEA, en una actuación que se prolongó por espacio de una hora en el restaurante del centro que la firma tiene en el centro comercial Luz Shopping, de Jerez, el pasado viernes.

El espectáculo se desarrolló ante decenas de curiosos que a esa hora se encontraban en las instalaciones, muchos de ellos sorprendidos ante su desconocimiento del concierto, aunque otros tantos habían llegado ex profeso. Esta original iniciativa se llevó a cabo gracias a la colaboración entre la organización de la I Bienal de Cante de Jerez e IKEA, que no ha dudado en apoyar el evento gracias a su compromiso por difundir la cultura de los lugares donde se asienta. En este caso, el flamenco no solo es uno de los signos distintivos de Jerez, sino de España y del mundo.