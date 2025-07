Un vendedor jerezano de la ONCE reparte 350.000 euros en Trebujena

El vendedor jerezano de la ONCE, Juan Pedro Pinteño, ha repartido 350.000 euros en Trebujena tras vender diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Pinteño es vendedor de la ONCE desde el año pasado y ha llevado la suerte a la peña cadista ‘El Breva’ de Trebujena y la avenida de Sevilla.

“Estoy deseando ver a la gente que le ha tocado, me alegro un montonazo”, comenta en el despertar de esta mañana. “Siempre piensa uno en dar por lo menos un pellizquito, que se vea color, pero no me esperaba esto, he arreglado el verano a unos cuantos”, afirma. ç

“Me hace mucha ilusión”, añade el repartidor jerezano.

Pinteño, un ex militar y obrero de la construcción con depresión

Tras siete años como militar en la Marina se dedicó después a la construcción durante 15 años hasta que un accidente laboral le apartó de su trabajo en Jerez de la Frontera, su ciudad natal.

“En la ONCE me han acogido muy bien, tenía un momento de depresión con el accidente laboral y la ONCE me ha abierto muchas puertas y más metas en mi vida. Me siento realizado”, confiesa orgulloso.

Dede la página oficial de Facebook de la ONCE desean dar la "Enhorabuena Juan Pedro. ¡Y felicidades hoy a los trebujeneros y trebujeneras afortunadas con la ilusión de los sorteos de diario de la ONCE!".