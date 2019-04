–Hace unos días presentaron el plan de choque para rebajar las listas de espera. ¿De qué forma afecta al hospital de Jerez?

–En Jerez en estos momentos se han puesto más quirófanos en uso para que el hospital tenga medios para reducir el tiempo de espera. El objetivo es seguir maximizando el área quirúrgica del hospital, se está haciendo un estudio sobre la implantación de las nuevas medidas y conforme a eso iremos avanzando y dando respuestas distintas en función de la situación que nos vayamos encontrando. Hay que tener en cuenta que todo este plan se ha hecho en un tiempo récord.

–Más quirófanos en uso por la tarde.

–Sí, pero además aquí ha habido un cambio importante, lo que es el hospital de día que hacía una cirugía menor ambulatoria durante la mañana, ahora se hace por la tarde y en horario de mañana se hacen las operaciones más complejas. Siempre teniendo en cuenta que se debe garantizar la seguridad del paciente, y que el número de operaciones que se hagan dependerá de su complejidad, del número de camas y otras cuestiones.

–¿Dónde estaban esos pacientes en espera que ahora han aflorado?

–Simplemente ocultos, no aparecían en las listas de espera porque había agendas cerradas, no tenían fecha, eran pacientes esperando una llamada y no aparecían en los registros. Los datos que tenemos ahora salen de los propios hospitales, que han dado la lista de espera real.

–¿Han cuantificado cuántos enfermos abandonarán las listas de espera con este plan?

– Todas las medidas se van a someter a evaluación constantemente. No se pueden dar cifras porque va a depender del tipo de intervención. El objetivo es de momento a 31 de diciembre de 2019, pero aquí hay una planificación, elemento fundamental para dar respuestas. El que espera una operación empeora su estado de salud y eso no se lo puede permitir un sistema de salud.

–¿Qué se va a hacer para obtener la colaboración de los profesionales?

–Hay dos opciones, lo que llaman la actividad continuada y puede ser también, en función de las necesidades y de las intervenciones que se lleven a cabo, trasladar el horario de mañana a tarde, siempre contando con la voluntad de los profesionales, a los que hasta la fecha hay que agradecerles la entrega y el compromiso que han demostrado. Hay un objetivo común, el eje principal es el paciente y su salud. Sabemos que el retraso de las intervenciones supone un coste social, personal y familiar.

–El Sindicato Médico Andaluz ha dejado caer que no se le ha informado de los detalles del plan.

– Bueno, desde la Dirección General del SAS sí que ha habido compromiso de reunirse lo antes posible. Lo normal es que algo se ponga en funcionamiento y luego se haga un análisis más profundo y con él se vean los resultados y se propongan las mismas medidas u otro tipo de medidas. Aquí lo más importante es reducir la lista de espera, siempre que haya voluntad de los profesionales. Y en los centros se ha consultado con ellos y no ha habido ningún tipo de problema hasta ahora.

–Y con las demoras en consultas externas, ¿qué se va a hacer?

– Lo más importante de todo esto es que por primera vez se hace un análisis exhaustivo de la situación real en la que se encuentran los andaluces en materia de salud y se toman medidas. De hecho ya hay un pacto entre Ciudadanos, Vox y el PP, en materia sanitaria. Sabemos que hay un grave problema en materia de salud y hay que solventarlo. Tenemos también muchos déficits en materia de mantenimiento de algunos hospitales. La provincia aún cuenta con hospitales de tres camas por habitación como es el de Puerto Real, y en el acuerdo del 26 de febrero de 2019 ya se solicita a la delegación provincial el perfil de profesionales que confeccionarán un plan de infraestructuras, donde se verán las necesidades que tiene cada provincia y las necesidades de mantenimiento de los edificios existentes.

–El PP siempre ha sido muy crítico con los cierres de camas en el periodo estival. ¿Qué va a pasar este verano?

–Este verano nuestro objetivo es dar la mayor asistencia pero no podemos olvidar que tenemos unos presupuestos prorrogados y además, y no lo dice el PP, lo dice el Tribunal de Cuentas, desde el año 2010 hasta 2018 hemos perdido 7.000 profesionales. Hay que recuperar a esos profesionales, que se fugaron porque Andalucía hacía contratos de hasta un día, no les garantizaba una seguridad. En este poco tiempo transcurrido desde el cambio de Gobierno ya se hacen los contratos por seis meses, se ha puesto en marcha una oficina para que vuelvan los profesionales y se ha pedido por parte del consejero una convocatoria MIR extraordinaria, porque hay una carencia importante de profesionales en el ámbito sanitario. Por ejemplo, los MIR que van a terminar próximamente en Atención Primaria muchos de ellos ya se van a quedar y tengo confirmado que se quedan todos menos uno en el Campo de Gibraltar, que generalmente es una zona de difícil cobertura. Eso es ya un gran paso.

–Entonces tampoco se puede garantizar que no vayan a cerrar camas este verano.

–Garantizarlo no, desde luego. Bueno, estamos a abril, y se está haciendo una evaluación de cada zona pero yo no me atrevo a decir que podamos cubrir las carencias que se han venido produciendo año tras año en el sistema andaluz de salud. Me parece que sería crear falsas expectativas como las han creado otros. Estamos hablando de salud y el objetivo es estar al 100%, pero hay que ver si conseguimos la cobertura.

–¿Cómo van a atraer a los profesionales sanitarios que se han marchado?

–Por un lado la contratación mínimo seis meses para todos los profesionales y convocatoria de empleo público cada dos años, porque aquí pasaban años sin saber cuándo iban a salir las convocatorias. Eso no crea vínculos. También la equiparación salarial progresiva con respecto a otras comunidades, porque Andalucía es la que menos gasto por habitante tiene en materia sanitaria. No podemos olvidarnos de este dato.

–Durante años se han denunciado también plantillas deficitarias tanto en centros de salud como en hospital. ¿Han cuantificado ya ese déficit?

–El gran problema que tenemos ahora mismo es la falta de profesionales. El retraso en las consultas no se debe a una negligencia sino a esta falta de profesionales. Se ha analizado la lista de espera quirúrgica y de consultas de especialidades y ahora se está analizando cuántos profesionales hacen falta.

–Desde la oposición fueron muy insistentes en la necesidad de que el helicóptero del 061 esté operativo todo el año. ¿Qué previsión tienen ahora?

–Yo llevo poco más de un mes y puedo decirle que respecto a todas las dificultades que hemos visto durante el periodo en la oposición nuestro objetivo es ir solventándolas cuanto antes. El helicóptero es un tema que tengo sobre la mesa, para trasladarlo cuando proceda, pero la información que hemos obtenido del propio hospital es que el helicóptero en determinadas épocas del año por las condiciones meteorológicas no puede volar, por lo tanto se está haciendo un estudio riguroso para ver en qué situación es posible o no.

–Pero eso mismo ocurrirá con el helicóptero de Sevilla o Málaga y están operativos todo el año.

–Pero bueno la provincia a nivel meteorológico es distinta, al menos eso me trasladan, pero en cualquier caso, el tema está encima de la mesa, a ver qué decisión se toma. En principio empezará a funcionar el 1 de mayo hasta el 16 de septiembre y se le ha pedido a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPEs un informe lo más exhaustivo posible y veremos lo que se hace.

–En lo que respecta a la Atención Primaria, en Jerez hay infraestructuras pendientes como el centro de salud de zona Norte y la remodelación de Díez-Mérito para trasladar allí el centro de Madre de Dios. ¿Cuáles son las prioridades en este sentido?

–Bueno, en el plan de infraestructuras se valorarán una serie de parámetros para ver la necesidad real que tiene cada zona y se priorizará en función de esas necesidades. Se ha prometido mucho, pero se ha hecho poco. Nosotros cuando hemos llegado hemos visto que había contratos que se habían resuelto en 2014 y se seguía prometiendo la inversión.

–Entonces, todo está en estos momentos en fase de valoración.

–Somos un Gobierno serio, que no abre falsas expectativas y creo que ese plan de infraestructuras es el que va a poner orden a tanto desorden, y a tantas falsas expectativas en un tema que afecta tanto a la población. Con este Gobierno se crea la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud donde se incluye el tema tan demandado por asociaciones de pacientes y la población en general de la inclusión de las adicciones. Por otra parte, como mejora sustancial está también la creación de la Dirección General de Atención Sociosanitaria. Sabemos que hay un envejecimiento de la población importantísimo que no se ha abordado a pesar de que llevamos años hablando del gran reto que supone abordar esta realidad social, que requiere de unos servicios determinados. A esos servicios hay que dotarlos y potenciar la Atención Primaria, que debe tener un contacto permanente y diario con los servicios sociales comunitarios, para dar una respuesta más ágil a esa demanda real de mayores que sufren pluripatologías, a los que se le ha dado la espalda. Son ingresos reiterados, en los que perjudicamos la atención y la calidad de vida. Debe haber unos cuidados intermedios en los que se les dé la atención que precisan.

–Las agresiones al personal sanitario y la desprotección que dicen tener los profesionales es otra de las quejas frecuentes.

–Curiosamente había un protocolo, pero dicho protocolo no lo conocía nadie o casi nadie. Por lo tanto se está analizando y se va realizar un protocolo que conozcamos todos y sepamos a qué atenernos ante una agresión.

–¿Se van a producir más cambios en cargos directivos de los centros?

–Esta semana se ha incorporado el gerente del hospital de Puerto Real y serán los gerentes los que vean si sus equipos funcionan o no. Los gerentes tienen autonomía plena en este sentido. El objetivo es que la sanidad andaluza tome velocidad de crucero porque hay muchos déficits, y los cambios son necesarios y positivos porque crean motivación, ilusión. Hay muchos profesionales que estaban cansados de la dinámica con la que se venía trabajando y hoy puedo decir que se ve a los profesionales motivados, ilusionados con los cambios que se están produciendo.

–¿Ha mantenido ya reuniones con los sindicatos?

–Me he reunido con algunas centrales sindicales y con otras estoy pendiente de cuadrar las agendas. Pero bueno me he reunido con colegios profesionales, con todos los distritos y sus responsables. Es una agenda 24 horas. He encontrado muy buena acogida tanto de los profesionales como de sus representantes. El objetivo es trabajar conjuntamente y aportar todos el máximo para que la salud en Andalucía sea un referente, porque hay grandes profesionales que merecen todo el apoyo de un Gobierno. Voy a tener el teléfono abierto los 365 días del año para dar respuestas ágiles y eficaces a las necesidades que se den.

–¿La política de conciertos se mantiene?

–Aquí no hay ningún cambio. Se mantiene lo que estaba. Algunos hablan y crean un alarma que no es real. Nuestro consejero ha sido muy claro y ha puesto sobre la mesa medidas que redunden en beneficio de la salud de los andaluces. Por tanto no procede hablar de privatizaciones, en ningún momento se ha sacado ningún concurso público para incrementar dichos conciertos.

–¿Cómo se va a visualizar la materia de familia en su delegación?

–Bueno, familia es un eje transversal con todo el Gobierno y ya hay un anteproyecto de Ley de Familia y se va a contar con todos. En 2015, con Mariano Rajoy de presidente, España fue el primer país de la Unión Europea que legisló para poner el interés del menor por encima de todo. Las comunidades autónomas tenían que haber regulado en esa materia, pero aquí no se había hecho nada. Sí es verdad que se pone en valor el acogimiento antes que el ingreso de menores en centros. Ese paso se da, pero no hay nada que regule dicha materia y las familias acogedoras están teniendo serios problemas ante la falta de un marco legal que las ampare. Eso crea una situación de incertidumbre.