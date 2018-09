"Esto es un vertedero, no un cuarto para descansar"

Descansar junto a un "vertedero". Así están los trabajadores de limpieza del hospital en el cuarto habilitado para el descanso durante las horas de trabajo. La presidenta del comité, Margarita Gómez, relata que este escenario ya es "crónico" y que hace ocho meses volvió a solicitar una reunión con el gerente del hospital "y seguimos sin noticias".

"Cuando no tienen argumentos nos dicen que es que nosotros no pertenecemos al hospital, que somos una empresa externa. Pero ¿dónde trabajamos? Hay sitios vacíos", subraya la presidenta. Ana María López, también miembro del comité, recuerda que hace dos años y tras otra comunicación a la gerencia, "la dirección se puso las manos en la cabeza y nos dijo que buscarían un cuarto en cuanto pudieran". "Nosotros vemos cuartos cerrados cada dos por tres. 'Esto hay que sanearlo', nos dijeron. Le dieron un pintado y cambiaron los butacones que tenían hasta chinches. Pero es que los que nos trajeron estaban ya rotos, de hecho uno de ellos tiene que tener el respaldo pegado en la pared porque si no se caía, se vuelve entero", detalla López, al tiempo que denuncia que "esto -señalando una imagen del cuarto- es un vertedero donde se tiran las cosas de laboratorio. Salud Laboral debería pasar el 'frotis' por nuestros sillones, a ver cuántos bichos salen".

Hace dos años se pintó el cuarto y cambiaron los sillones "que tenían hasta chinches"El comité reconoce que no son plantilla del SAS pero dicen que "no deberían permitir esto"

"No tenemos ni ventilación... Y es que no queremos que pinten el cuarto, necesitamos otro cuarto, esto no es lugar para personas que trabajan en el hospital. Un ejemplo, el cuarto de la costurera está cerrado desde hace tres o cuatro años, ¿por qué no nos lo dejan?", pregunta Almudena Pérez, miembro del comité. Ana Jiménez, también compañera de la representación de la plantilla, añade que "hace dos años fue la última vez que lo comunicamos. Esta situación la venimos arrastrando de toda la vida. El motivo es dejadez".

La presidenta del comité reitera que "sí, somos una empresa externa pero el hospital no debería permitir esta situación. Pero no se molestan ni en contestarnos".

Precisamente el pasado 14 de septiembre se cerró el plazo de presentación de ofertas para el servicio de limpieza del hospital. Desde el comité esperan que el cambio de firma ayude a mejorar las condiciones laborales de la plantilla, aunque consideran que el cambio de cuarto en el que descansan en jornadas de hasta 10 horas "no debería esperar más".