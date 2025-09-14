Antonio Flores y César Saldaña ponen el broche de oro a las catas magistrales de las Fiestas de la Vendimia
La bodega González Byass ha puesto el broche de oro este sábado a las Catas Magistrales en el Alcázar, ciclo enmarcado en el programa de las Fiestas de la Vendimia de Jerez. El enólogo de la casa del Tío Pepe, Antonio Flores, acompañado del presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, fueron los encargados de dirigir esta cata maridada con platos elaborados por el catering Cobos.