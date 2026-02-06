La crecida del río Guadalete mantiene en vilo a toda la zona rural de Jerez por el riesgo de corte de carreteras que dejarían poblaciones aisladas. Una de ellas es La Barca de la Florida, que así está vista desde el cielo con la mirada en la A-2003, y es que se teme también una crecida del Arroyo Salado que podría provocar el cierre al tráfico de la mencionada A-2003 dejando también incomunicada a Estella y La Barca, por lo que el número de vecinos afectados en la zona rural podría aumentar a 14.500.