Coag-Cádiz lanza un SOS desde la zona cero de Jerez por los daños del temporal en la agricultura y la ganadería de la provincia

Miguel Pérez, secretario general de COAG-Cádiz, ha reclamado ayudas urgentes para el campo gaditano tras los graves daños provocados por los últimos temporales. Según ha explicado, las borrascas que han azotado Andalucía han dejado miles de hectáreas bajo el agua en la provincia de Cádiz, con afecciones generalizadas tanto en los cultivos como en la ganadería. Las zonas más perjudicadas son el entorno del Guadalete, el Campo de Gibraltar, La Janda y la Costa Noroeste, donde el impacto del agua y el mal estado de los terrenos comprometen seriamente la actividad agraria.

Ante esta situación, Pérez ha insistido en la necesidad de una respuesta administrativa inmediata. “Necesitamos ayudas y este es el momento de que las administraciones, con ese espíritu de coordinación que han demostrado, se vuelquen con el campo gaditano”, ha señalado, subrayando que el sector atraviesa un momento crítico y requiere medidas excepcionales para poder recuperarse y garantizar su viabilidad en los próximos meses.