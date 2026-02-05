Belén de la Cuadra, junto a una mujer y un perro que salieron de la casa derrumbada en la calle Naranjas.

Uno de los techos de una casa okupada en la calle Naranjas se ha derrumbado esta mañana con varias personas dentro, que han tenido que salir después de que los bomberos partiesen la reja de una de las ventanas con una cizalla. El lugar del siniestro fue rápidamente acordonado por agentes de la Policía Local, que pidieron a las personas del interior que se acercasen a la venta y evitasen las zonas interiores en previsión de nuevos colapsos.

Según las primeras informaciones, el estado semirruinoso de la casa okupada se vio agravado con las últimas lluvias, lo que ha provocado que cedieran las vigas de madera y uno de los techos -la casa es de tres plantas- cediera y cayera en el patio interior, justo al lado de una de las personas que se encontraba dentro.

En estos momentos bomberos del Parque de Jerez del Consorcio Provincial inspeccionan la casa y los escombros, ya que hay informaciones contradictorias sobre el número de personas que se encontraba en el inmueble en el momento del siniestro. Después de la llegada de los perros especialistas en encontrar supervivientes de los bomberos, se ha descartado que hubiera más personas dentro.

Hasta el lugar se ha desplazado también Belén de la Cuadra, delegada de Urbanismo, y tras desalojar el inmueble se ha procedido a su precinto.